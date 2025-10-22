Меню
Новосельцев из «Служебного романа» не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену — так кого же он любил на самом деле?

22 октября 2025 07:29
Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Его сердце было занято другой женщиной, но не той, о ком вы подумали.

Кажется, «Служебный роман» знает наизусть вся страна. Фразы из него давно ушли в народ, а герои — стали почти родственниками. Эльдар Рязанов снял не просто комедию, а зеркало советской эпохи, в котором каждый узнавал себя: кто-то — в вечно усталом статистике, кто-то — в требовательной начальнице, кто-то — в вечном страхе быть смешным.

Но за всеми шутками и фразами, которые цитируют уже сорок лет, скрывается куда более тонкая история — про человека, который всю жизнь искал не любовь, а хоть кого-то, кто заметит его. Ведь если разобраться, Новосельцев не любил ни «мымру» Калугину, ни свою жену. Но кого он тогда любил?

Его настоящая слабость

У него была другая — Ольга Рыжова. Та самая коллега, с которой «давно знакомы с института». Они дружили, но для Новосельцева это было больше, чем дружба. Он любил её тихо, неуклюже, но без шансов.

Рыжова выбрала другого — Самохвалова, уверенного, блестящего, но пустого. И эта несбывшаяся любовь осталась в нём навсегда, как напоминание, что близость — не то же самое, что семья.

Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)

Любовь как компромисс

Калугина появилась позже — как шанс всё начать заново. Но их история не про страсть, а про усталость. Про то, как два человека, привыкшие выживать, решают попробовать жить. И, возможно, именно поэтому зрители поверили этой паре: в ней нет идеала, только честность, пишет автор Дзен-канала «Заметки Инсайдера».

Почему «Служебный роман» жив до сих пор

Потому что он не про любовь в привычном смысле. А про людей, которые боятся одиночества и всё равно ищут тепла — пусть неловко, пусть не туда. Вот почему Новосельцев нам ближе, чем кажется. И, может быть, именно поэтому фильм Рязанова до сих пор не устарел — ведь каждому знакомо чувство, когда любишь не тех, но по-настоящему.

Также прочитайте: Ему 39, а ей всего лишь 27 лет: что ждало Надю и Ксан Ксаныча после финала «Девчат» — мнение психолога эксклюзивно для «Киноафиши»

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977)
Екатерина Адамова
