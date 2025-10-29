Новосельцев — альфонс, а Надя — стерва и манипуляторша: современные зрители посмотрели советские фильмы и все поняли про героев

Если пересмотреть советские хиты сегодняшними глазами, некоторые сюжетные повороты вызывают недоумение. Тот же «Служебный роман» — где начальница влюбляется в подчинённого после кардинального преображения. Или «Ирония судьбы», где герой легко целует незнакомку в чужой квартире.

Современный зритель смотрит на это иначе: Калугина меняется ради мужчины, а не для себя. А ее избранник и вовсе похоже альфонс. Надя выбирает между женихом и случайным знакомым, не разобравшись в чувствах и ведет себя стервозно.

Современные зрители о «Служебном романе»

Новосельцев из «Служебного романа» в Сети считают альфонсом. Именно поэтому он якобы интересуется Калугиной, женщиной выше себя по статусу и материальному положению.

Причем, он не паразитирует осознанно, а просто несколько инфантилен.

«Да сейчас полно таких "Новосельцевых", которые с удовольствием закрутили бы роман ради продвижения по службе. К тому же он знает, что за Калугиной будет как за каменной стеной: она и его обеспечит, и детей», «Нет никакой любви, только корысть и выгода», — разоблачили героя в Сети.

Современные зрители об «Иронии судьбы»

Расчет комментаторы увидели и в действиях Нади из «Иронии судьбы». За её образом ранимой учительницы скрывается прагматичная и уверенная в себе женщина. Выбор в пользу Ипполита выглядит осознанным — он стабилен, щедр и может обеспечить будущее.

При этом Надя виртуозно играет на чувствах мужчин: Лукашину она рассказывает о прошлой несчастной любви, а Ипполиту — о том, что стала жертвой обстоятельств.

«Вся история с поездкой в другой город — чистой воды эгоизм стервы. Она сбегает от жениха, не объясняя причин, бросает его в унизительной ситуации, а сама в это время устраивает театральные сцены с чужим мужчиной», — пишут в Сети.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему жена Лиза ушла от Новосельцева.