В самую волшедную ночь года слова звучат особенно важно. Неудивительно, что многие вспоминают, что желали в фильмах на Новый год герои любимых картин.
Эти фразы давно стали частью праздничной традиции — их цитируют за столом, пишут в открытках и повторяют каждый декабрь.
«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)
Одна из самых узнаваемых новогодних фраз звучит просто и точно:
«С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!»
Её легко сказать близким — без пафоса и лишних объяснений.
«Джентльмены удачи» (1971)
Здесь пожелание превращается в ироничный, но очень точный тост:
«Товарищи, пришёл Новый год. Я желаю, чтобы в этом Новом году у вас всё было по-новому!»
Фраза, которая одинаково хорошо работает и в шутку, и всерьёз.
«Чародеи» (1982)
Этот фильм каждый год напоминает о самом главном:
«Пусть у каждого из присутствующих исполнится пусть небольшое, но самое светлое, самое заветное желание!»
Слова звучат искренне и без наивности.
«Карнавальная ночь» (1956)
Пожелание, оформленное почти как гимн празднику:
«Новый год настает.
С Новым годом, с новым счастьем!
Время мчит нас вперёд,
Старый год уже не властен».
Здесь и радость, и ощущение обновления.
«Служебный роман» (1977)
Самый лаконичный и универсальный тост:
«Давайте, чтобы все были здоровы!»
Фраза, которую легко вписать в любой тост и которая завершает почти любую подборку новогодних поздравлений из фильмов.
Эти фильмы продолжают возвращаться в нашу жизнь каждую зиму — они умеют говорить за нас. И в новогоднюю ночь это особенно ценно.
