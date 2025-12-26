Меню
«Я желаю, чтобы в этом Новом году у вас все было по-новому!»: пожелания от любимых героев из культовых советских фильмов — пригодятся за столом

26 декабря 2025 07:00
«Служебный роман» (1977), «Чародеи» (1982)

Фразы, которые давно стали частью праздника.

В самую волшедную ночь года слова звучат особенно важно. Неудивительно, что многие вспоминают, что желали в фильмах на Новый год герои любимых картин.

Эти фразы давно стали частью праздничной традиции — их цитируют за столом, пишут в открытках и повторяют каждый декабрь.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

Одна из самых узнаваемых новогодних фраз звучит просто и точно:

«С Новым годом, с новым счастьем, с новым здоровьем!»

Её легко сказать близким — без пафоса и лишних объяснений.

«Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975)

«Джентльмены удачи» (1971)

Здесь пожелание превращается в ироничный, но очень точный тост:

«Товарищи, пришёл Новый год. Я желаю, чтобы в этом Новом году у вас всё было по-новому!»

Фраза, которая одинаково хорошо работает и в шутку, и всерьёз.

«Джентльмены удачи» (1971)

«Чародеи» (1982)

Этот фильм каждый год напоминает о самом главном:

«Пусть у каждого из присутствующих исполнится пусть небольшое, но самое светлое, самое заветное желание!»

Слова звучат искренне и без наивности.

«Чародеи» (1982)

«Карнавальная ночь» (1956)

Пожелание, оформленное почти как гимн празднику:

«Новый год настает.

С Новым годом, с новым счастьем!

Время мчит нас вперёд,

Старый год уже не властен».

Здесь и радость, и ощущение обновления.

«Карнавальная ночь» (1956)

«Служебный роман» (1977)

Самый лаконичный и универсальный тост:

«Давайте, чтобы все были здоровы!»

Фраза, которую легко вписать в любой тост и которая завершает почти любую подборку новогодних поздравлений из фильмов.

Эти фильмы продолжают возвращаться в нашу жизнь каждую зиму — они умеют говорить за нас. И в новогоднюю ночь это особенно ценно.

Также прочитайте: Теща теперь — Аронова, а еще будет длинноволосый Бурунов и лысый близнец Харламова: что будет в «Новой теще» (трейлер)

Фото: Кадр из фильма «Служебный роман» (1977), «Ирония судьбы, или С лёгким паром!» (1975), «Джентльмены удачи» (1971), «Чародеи» (1982), «Карнавальная ночь» (1956)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
