Новогодние каникулы заканчиваются, а нервы только начинаются: 2 новых триллера, которые держат напряжение до титров

9 января 2026 17:38
Кадр из фильма «Голландец»

Они идеальны для вечера.

Последние выходные новогодних каникул — тот самый момент, когда хочется уже не салатов, а хорошей встряски. Если устали от уютных комедий и фона из телевизора, эти два триллера как раз для такого состояния.

Оба вышли совсем недавно и отлично подходят для марафона, когда включаешь «на часок» — а потом уже ночь.

«Тигр»

Немецкий военный триллер, который давит не взрывами, а атмосферой. 1943 год, Восточный фронт, экипаж тяжелого танка «Тигр» получает секретное задание в тылу врага. Война здесь показана как медленный спуск в кошмар, где страх, усталость и амфетамины становятся такими же важными, как броня и снаряды.

Фильм держит напряжение почти физически: тесный танк, грязь, паранойя и ощущение, что выхода нет. Это не кино про героизм, а про то, как война ломает людей изнутри, даже если они сидят за толстыми стальными стенами.

«Голландец»

Совсем другой, но не менее цепкий триллер. Успешный политтехнолог Клей переживает выгорание и кризис в браке, и именно в этот момент в его жизни появляется странная женщина по имени Лулу. Она знает о нем слишком много — и с каждой минутой их разговора становится ясно, что это не случайная встреча.

Фильм играет на тревоге и психологическом напряжении. Здесь почти нет экшена, зато есть ощущение, что реальность медленно трескается. Отличный выбор для вечера, когда хочется не шумных сцен, а холодка по спине и желания досмотреть до финала, пишет «КИНОМАНЬЯК».

Если хочется завершить каникулы чем-то по-настоящему захватывающим, эта парочка работает безотказно. Тут не будет праздничной легкости, зато будет то самое ощущение хорошего триллера, от которого сложно оторваться.

Также прочитайте: Колесников без слабых ролей: 5 сериалов с оценками зрителей от 7.7 до 8.2, которые стоит включить — и «Первый отдел» не на 1 месте

Фото: Кадр из фильма «Голландец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
