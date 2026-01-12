Новогодние каникулы кончились, а хорошие сериалы — нет: 3 российских хита с рейтингом IMDb выше 8,2 (идеально для вечера)

Не зря эти киноленты ставят в один ряд с западными хитами.

Новогодние каникулы закончились, но привычка включать вечером что-то достойное никуда не делась. Хорошая новость — искать по Netflix больше не обязательно.

Российские сериалы вышли на уровень, который спокойно конкурирует с мировыми платформами. Вот три проекта с рейтингом IMDb выше 8, которые вы могли пропустить.

«Райский» — 8,2

Курортный город, солнце, море — и серия жестоких убийств. Сюда приезжает следователь, которому приходится копаться не только в преступлениях, но и в грязных тайнах местных жителей.

Сериал цепляет атмосферой и сильными ролями. Леонид Каневский в одной из ключевых линий — отдельное удовольствие. Интересно, что проект вышел раньше, но именно в 2024 году его заметили за границей и он резко прибавил в популярности.

«Шеф» — 8,4

Его называют российским «Медведем», и не зря. Это история о талантливом, но взрывном шеф-поваре, который пытается спасти свой ресторан. Здесь много напряжения, быстрых диалогов и эмоций на пределе. Плюс редкий бонус — свежие лица, которые еще не примелькались в каждом втором сериале.

«Прометей» — 8,5

Триллер о таинственном исчезновении самолета. Вместо выживания — тайны, страх и попытка понять, что произошло. Любовь Аксенова и Филипп Янковский держат весь сериал на себе. Всего несколько серий, но их хватило, чтобы проект стал одним из самых обсуждаемых.

Эти сериалы доказывают — российское кино больше не догоняет, а играет в одной лиге с Netflix. Идеальный выбор для вечеров после длинного рабочего дня.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 самых горячих сериальных новинки от Netflix. А еще мы рассказывали про самые продолжительные многосерийные картины на стриминге.