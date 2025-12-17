Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом

История про Мамонтёнка — это один из самых трогательных и философских мультфильмов советской эпохи. На этой анимации выросло несколько поколений.

И вскоре уже взрослые зрители получат возможность снова прикоснуться к прошлому. В следующем году выйдет «Возвращение мамонтенка». И оно будет напоминать голливудский хит.

Сюжет «Возвращения мамонтенка»

Эта история перенесет зрителей на много лет вперёд. Тот самый мамонтёнок, нашедший когда-то свой дом, уже вырос. Теперь у него есть собственный сынишка — такой же любопытный и смелый.

Услышав легенду о путешествии отца, малыш загорается мечтой. Он хочет отыскать других мамонтов. И ради этой цели юный герой отправляется в грандиозную экспедицию — с жаркого африканского континента к самому Северному полюсу.

Его ждут стихии и испытания, новые друзья и открытия. И, конечно, самое главное — он поймёт, что же такое настоящий дом и где живёт его семья. А знакомая всем «Песня мамонтёнка» станет связующей нитью между прошлым и настоящим.

Детали «Возвращения мамонтенка»

По замыслу создателей, это будет масштабная полнометражная история. Легендарного героя перенесут в современную цифровую реальность, бережно сохранив трогательную атмосферу оригинала.

Авторы открыто говорят о своих ориентирах. Визуальным эталоном для них служит «Ледниковый период». Именно его размах и динамику они хотят повторить. А за образец глубокой семейной истории о путешествии возьмут «В поисках Немо».

Главным же источником вдохновения, конечно, останется старый мультфильм. Он поможет сохранить узнаваемость персонажей и ту самую тёплую интонацию.

Современные технологии позволяют оживить эту историю по-новому. Вся работа идёт в цифровом пространстве с использованием передовых методов.

Точная дата выхода пока не известна, но премьеру планируют на 2026 год. Работа над проектом стартовала ещё осенью 2023 года.

