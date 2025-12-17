Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом

Новое «Возвращение мамонтенка» станет копией «Ледникового периода»? Авторы не скрывают, что вдохновляются Голливудом

17 декабря 2025 10:52
Кадр из мультфильма «Ледниковый период»

Правда, от зарубежных мультиков возьмут лишь общие черты.

История про Мамонтёнка — это один из самых трогательных и философских мультфильмов советской эпохи. На этой анимации выросло несколько поколений.

И вскоре уже взрослые зрители получат возможность снова прикоснуться к прошлому. В следующем году выйдет «Возвращение мамонтенка». И оно будет напоминать голливудский хит.

Сюжет «Возвращения мамонтенка»

Эта история перенесет зрителей на много лет вперёд. Тот самый мамонтёнок, нашедший когда-то свой дом, уже вырос. Теперь у него есть собственный сынишка — такой же любопытный и смелый.

Услышав легенду о путешествии отца, малыш загорается мечтой. Он хочет отыскать других мамонтов. И ради этой цели юный герой отправляется в грандиозную экспедицию — с жаркого африканского континента к самому Северному полюсу.

Его ждут стихии и испытания, новые друзья и открытия. И, конечно, самое главное — он поймёт, что же такое настоящий дом и где живёт его семья. А знакомая всем «Песня мамонтёнка» станет связующей нитью между прошлым и настоящим.

Кадр из мультфильма «Мама для мамонтенка»

Детали «Возвращения мамонтенка»

По замыслу создателей, это будет масштабная полнометражная история. Легендарного героя перенесут в современную цифровую реальность, бережно сохранив трогательную атмосферу оригинала.

Авторы открыто говорят о своих ориентирах. Визуальным эталоном для них служит «Ледниковый период». Именно его размах и динамику они хотят повторить. А за образец глубокой семейной истории о путешествии возьмут «В поисках Немо».

Главным же источником вдохновения, конечно, останется старый мультфильм. Он поможет сохранить узнаваемость персонажей и ту самую тёплую интонацию.

Современные технологии позволяют оживить эту историю по-новому. Вся работа идёт в цифровом пространстве с использованием передовых методов.

Точная дата выхода пока не известна, но премьеру планируют на 2026 год. Работа над проектом стартовала ещё осенью 2023 года.

Ранее портал «Киноафиша» писал, в каком порядке смотреть «Ледниковый период».

Фото: Кадры из мультфильмов «Ледниковый период» (2002), «Мама для мамонтенка» (1981)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров 10 млн зрителей и абсолютное лидерство: «Маша и Медведь» обошел «Триггер» на КП в 2025 году, а иностранные YouTube-каналы собрали почти 8 млрд. просмотров Читать дальше 18 декабря 2025
Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем» Правда, что «Бубу» хотят удалить из-за авторских прав? Это ведь любимый мультик малышей наравне с «Машей и Медведем» Читать дальше 16 декабря 2025
Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть Какая фамилия у Дяди Федора из «Простоквашино»? В мультике ее скрыли, но в книгах Успенского эта информация есть Читать дальше 16 декабря 2025
Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Разобрались раз и навсегда: «Зверополис» и «Зверопой» — это одна вселенная или нет Читать дальше 14 декабря 2025
В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно В «Детях перемен 2» «воскресили» Балабанова: эту «жирную» отсылку к «Брату» пропустить невозможно Читать дальше 18 декабря 2025
Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Эта сцена в «Методе 3» дорого далась Хабенскому: актер такой же безумец, как и его герой Читать дальше 18 декабря 2025
Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Где снимали новогодние «Ёлки 12»: Нагиев в пуховике расхаживал по жаре в +30 и пугал народ Читать дальше 18 декабря 2025
300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) 300 миллионов просмотров без слов: почему 41-ая серия «Маши и Медведя» «Дело в шляпе» до сих пор не отпускает зрителей (видео) Читать дальше 18 декабря 2025
Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Пересильд стала Красной королевой: теперь речь не об «Алисе в стране чудес», а о фэнтези похлеще «Игры престолов» Читать дальше 18 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше