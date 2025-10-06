Меню
Киноафиша Статьи Новое «Паранормальное явление»? Эта премьера октября уже напугала критиков на RT

6 октября 2025 09:54
Кадр из фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»

Ленте поставили 85% на старте.

На экраны выходит мистический хоррор «Шелби Оукс. Город-призрак» — новый продюсерский проект Майка Флэнагана, автора нашумевших «Призрака дома на холме» и «Жизни Чака».

Что делает проект особенно интересным, так это дебют в качестве режиссера известного кинокритика YouTube Криса Стакманна. Первые профессиональные эксперты уже успели оценить ленту, и их реакция оказалась восторженной. Ленту сравнили с «Паранормальным явлением» и «Ведьмой из Блэр».

Сюжет фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»

В основе сюжета — загадочное исчезновение, которое не даёт покоя главной героине. Девушка по имени Мия спустя 12 лет решает раскрыть тайну пропажи сестры Райли. Та бесследно исчезла во время исследования зловещего заброшенного дома.

Погружаясь в расследование, Мия сталкивается с паранормальными явлениями.

Кадр из фильма «Шелби Оукс. Город-призрак»

Отзывы о фильме «Шелби Оукс. Город-призрак»

Фильм «Шелби Оукс. Город-призрак» уже успел собрать впечатляющие оценки за рубежом. На авторитетном сайте Rotten Tomatoes картина держит крепкий рейтинг 85% на основе трёх десятков профессиональных рецензий.

Критики отмечают смелую амбициозность проекта, насыщенность неожиданными поворотами и запоминающиеся визуальные образы. Смотреть оказалось действительно жутко.

Многие подчёркивают, что лента отдаёт дань уважения классике жанра, хотя некоторые пользователи находят, что отсылок к хоррорам 2000-х даже слишком много.

Зрители в России и странах СНГ смогут оценить фильм с 30 октября, тогда как американская премьера состоится уже 3 октября.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Мартин Скорсезе назвал 11 хорроров, от которых холодеет кровь.

Фото: Кадры из фильма «Шелби Оукс. Город-призрак» (2024)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
