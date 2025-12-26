Этот сериал НТВ должен был показать в 2026 году, но премьеру перенесли на конец 2025: все 8 серий выйдут за два дня

На эти даты премьеры обычно не назначают.

В последние дни уходящего года телевизионный эфир обычно впадает в своеобразную «спячку». Сетка заполняется повторами культовых комедий, рождественскими фильмами и итоговыми шоу, а запуск новых серьёзных проектов считается почти невозможным — считается, что аудитория, занятая подготовкой к праздникам и предпраздничными хлопотами, просто не успеет в них втянуться.

Однако в этом декабре канал НТВ решил пойти против течения и выбрал совершенно иную тактику. Продюсеры передвинули ожидаемую новинку 2026 года на последние дни 2025-го, сделав необычный подарок зрителям в виде «Ничьи в пользу КГБ».

Сюжет сериала

Директор ЦРУ Тирнану хочет сорвать ключевые переговоры лидеров стран, которые планируют остановить гонку вооружений между США и СССР. Это может ударить по американской военной промышленности.

В центр событий попадает майор КГБ Григорьев. Банда рецидивистов похищает секретные документы. В них — письмо учёного, готового продать важные разработки.

Теперь Григорьеву нужно найти предателя и вернуть бумаги. Ему необходимо опередить американских агентов, которые тоже охотятся за этими материалами.

Премьера сериала

Премьера сериала состоится на НТВ 29 декабря. Все восемь серий зрители увидят всего за два дня.

Таким образом пока конкуренты «перематывают» проверенный годами контент, НТВ предлагает зрителям новый повод не переключаться. Расчёт, вероятно, строится на том, что даже в праздничной суете есть своя аудитория, которая ищет новых впечатлений. Получится ли у этой тактики переломить многолетнюю традицию и собрать у экранов новую аудиторию — станет ясно уже совсем скоро.

