Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики

Российские режиссёры напомнили, что настоящий саспенс живёт не только на Netflix.

Российские сериалы-детективы снова возвращает себе доверие зрителей. Осень принесла сразу две премьеры, о которых говорят не только поклонники жанра, но и вечные скептики.

Здесь — мрачные пейзажи, актёрская игра без фальши и тот самый холодный страх, от которого по спине бегут мурашки.

«Как приручить лису»

Юлиана Закревская сняла триллер, в котором Кирилл Кяро наконец-то играет не просто следователя, а человека, балансирующего между разумом и инстинктом.

Его герой — зоопсихолог, случайно находящий в лесу дикарку-девушку, выросшую среди зверей. Чем дальше — тем страшнее: её поведение оказывается ключом к цепочке преступлений, связанных с таёжным маньяком.

Атмосфера сибирской тьмы, обнажённые нервы персонажей и сдержанная режиссура превращают сериал в одно из самых сильных отечественных событий сезона.

На «Кинопоиске» — рейтинг 7.2, на IMDb — 7,1.

«Душегубы» — 2 сезон

Алексей Быстрицкий и Максим Кубринский продолжили историю, основанную на реальных советских делах.

Вторая часть получилась ещё более напряжённой, чем первая: психиатр, сбежавший маньяк и два следователя, пытающихся опередить зло, которое слишком хорошо их изучило.

Главные роли — у Сергея Марина, Зои Бербер и Дарьи Урсуляк. Сериал держит в тонусе весь хронометраж — без штампов и фальшивого пафоса. Смотреть страшно, но невозможно остановиться.

На IMDb — 7.4, на «Кинопоиске» — 7.5.

