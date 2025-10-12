Новинки октября: два мощных детективных сериала из России, которые смотрят с открытым ртом даже скептики

Российские сериалы-детективы снова возвращает себе доверие зрителей. Осень принесла сразу две премьеры, о которых говорят не только поклонники жанра, но и вечные скептики.
Здесь — мрачные пейзажи, актёрская игра без фальши и тот самый холодный страх, от которого по спине бегут мурашки.
«Как приручить лису»
Юлиана Закревская сняла триллер, в котором Кирилл Кяро наконец-то играет не просто следователя, а человека, балансирующего между разумом и инстинктом.
Его герой — зоопсихолог, случайно находящий в лесу дикарку-девушку, выросшую среди зверей. Чем дальше — тем страшнее: её поведение оказывается ключом к цепочке преступлений, связанных с таёжным маньяком.
Атмосфера сибирской тьмы, обнажённые нервы персонажей и сдержанная режиссура превращают сериал в одно из самых сильных отечественных событий сезона.
На «Кинопоиске» — рейтинг 7.2, на IMDb — 7,1.
«Душегубы» — 2 сезон
Алексей Быстрицкий и Максим Кубринский продолжили историю, основанную на реальных советских делах.
Вторая часть получилась ещё более напряжённой, чем первая: психиатр, сбежавший маньяк и два следователя, пытающихся опередить зло, которое слишком хорошо их изучило.
Главные роли — у Сергея Марина, Зои Бербер и Дарьи Урсуляк. Сериал держит в тонусе весь хронометраж — без штампов и фальшивого пафоса. Смотреть страшно, но невозможно остановиться.
На IMDb — 7.4, на «Кинопоиске» — 7.5.
По материалам дзен-канала КИНОМАНЬЯК
Также прочитайте: Зараженные земли, серийный убийца и что-то жуткое снаружи: 3 фильма октября, после которых страшно выходить из дома