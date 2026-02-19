Основано на популярном в Турции романе: что ждать от новинки турдизи «Ветреный базар» об истории любви из прошлого

Меню
19 февраля 2026 14:00
Кадр из сериала «Ветреный базар»

Необычная новинка 2026 года о начале 2000х.

Совсем скоро появится сериал «Ветреный базар». Это первый сезон, основанный на одноименной книге Мустафы Кутлу.

Главные роли исполнили в проекте сыграли Айча Айшин Туран и Исмаил Хаджиоглу. Сюжет пока остается в тайне.

Что известно

Действие сериала разворачивается в начале 2000-х годов на рынке, расположенном на путепроводе. Судьбы молодой Нимет и опытного Атеша неожиданно пересекутся. И это, как отмечают, создатели сериала, предвещает множество захватывающих событий.

Факты о сериале

Сюжетная линия сериала «Ветреный базар» черпает вдохновение из книги Мустафы Кутлу и была создана по специальному заказу государственной цифровой платформы Турции, известной как tabii. Режиссером проекта выступил Берат Оздоган, который ранее работал над такими известными картинами, как «Сумасшедшее сердце», «Узел» и «Барбароссы: Меч Средиземноморья».

Почему стоит посмотреть

Проект является адаптацией романа. Экранизацией занимались Эсма Коч, известная по работе над «Балканской колыбельной», и Угур Узунок, которому принадлежат проекты «Права на престол Абдулхамид» и «Хайреддин Барбароса: Указ султана». Сериал обещает стать интересным представлением о жизни на рынке и сложных человеческих отношениях, развивающихся на фоне яркой атмосферы начала 2000-х.

Фото: Кадр из сериала «Ветреный базар»
Камилла Булгакова
