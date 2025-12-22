Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена»

Под самый конец года в кино появилась приключенческая комедия «Волчок». Зрителей сразу покорил харизматичный герой Евгения Ткачука, динамичные приключения и захватывающий сюжет. Но оказалось, что фильм приготовил для публики ещё несколько интересных сюрпризов.
Сюжет фильма «Волчок»
В самом конце XIX века юный дворянин Иван Огарёв вынужден бежать из Москвы. Наследство мальчика-сироты хочет заполучить его собственный дядя, не брезгующий для этого убийством.
Путь в спасительный Нижний Новгород оказывается полон опасностей. Случайным спутником и защитником Вани становится кулачный боец по прозвищу Волчок.
Суровый и неотесанный мужчина с трудом терпит рядом мечтательного и изнеженного барина. Это неожиданное путешествие навсегда переплетёт судьбы двух таких разных людей.
Отзывы о фильме «Волчок»
Жанр истерна для российского кино очень необычен. Поэтому зрители даже не ожидали, что история им настолько понравится.
В Сети отмечают, что лента является прекрасным примером семейного кино и навевает воспоминаниях и приключениях Тома Сойера
«Отличный фильм. Смотрели в кинотеатре, выйдет в качестве — можно будет пересмотреть», «Хороший фильм получился, не пустой, рекомендую тем, кто не видел ещё», «Умный, добрый, семейный, настоящий фильм. Отсылает нас во времена героев Твена — неподдельных, искренних», — пишут комментаторы.
