Новинка проката «Волчок» с Ткачуком уже стала семейной классикой с рейтингом 8,1: «Отсылает во времена Марка Твена»

Зрители в восторге от картины.

Под самый конец года в кино появилась приключенческая комедия «Волчок». Зрителей сразу покорил харизматичный герой Евгения Ткачука, динамичные приключения и захватывающий сюжет. Но оказалось, что фильм приготовил для публики ещё несколько интересных сюрпризов.

Сюжет фильма «Волчок»

В самом конце XIX века юный дворянин Иван Огарёв вынужден бежать из Москвы. Наследство мальчика-сироты хочет заполучить его собственный дядя, не брезгующий для этого убийством.

Путь в спасительный Нижний Новгород оказывается полон опасностей. Случайным спутником и защитником Вани становится кулачный боец по прозвищу Волчок.

Суровый и неотесанный мужчина с трудом терпит рядом мечтательного и изнеженного барина. Это неожиданное путешествие навсегда переплетёт судьбы двух таких разных людей.

Отзывы о фильме «Волчок»

Жанр истерна для российского кино очень необычен. Поэтому зрители даже не ожидали, что история им настолько понравится.

В Сети отмечают, что лента является прекрасным примером семейного кино и навевает воспоминаниях и приключениях Тома Сойера

«Отличный фильм. Смотрели в кинотеатре, выйдет в качестве — можно будет пересмотреть», «Хороший фильм получился, не пустой, рекомендую тем, кто не видел ещё», «Умный, добрый, семейный, настоящий фильм. Отсылает нас во времена героев Твена — неподдельных, искренних», — пишут комментаторы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Жене из «Лихих» в новом фильме «Волчок» зрители аплодируют стоя.