Новинка от создателя «Резервации»: детективы с умными следователями уже заезжены, но этот будет особенным — и вот почему

Павел Тетерский, который ранее приложил руку к проекту «Резервация» вместе с Матвеем Тетерским снимают новый детективный сериал. Проект будет состоять из 8 серий. Сюжет на первый взгляд банален, но интересные нюансы все-таки есть.

О чем сериал

«Игра в прятки» — российский неонуарный детективный фильм. В центре сюжета находится следователь Андрей Скуратов, распутывающий цепь загадочных гибелей: люди умирают, поддавшись собственным фобиям, с жуткой улыбкой на лице, и в их крови обнаруживают препарат «Гуру».

В чем особенность сюжета

Следы преступления приводят главного героя к жене-психологу. Именно в это время Скуратов будет вынужден нарушить правила и начать игру, в которой убийце известны все его страхи.

Почему стоит внимания

Сериал во многом черпает визуальные и стилистические акценты у картин «Семь» и «Остров проклятых», обещая глубокие психологические повороты. В сериале заняты Артем Быстров, Полина Максимова, Анна Чиповская и другие российские звезды, что обеспечивает высокий уровень актерской игры. Режиссер Кирилл Плетнев и оператор Егор Кочубей досконально оттачивали композицию кадров и цветовую гамму, чтобы добиться особой атмосферы.