Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

17 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Берлинская жара»

В Сети много отрицательных отзывов.

В преддверии 23 февраля Первый канал решил показать сериал «Берлинская жара». События разворачиваются в годы Великой Отечественной войны.

Часть зрителей уже видела сериал прошлой осенью — тогда он выходил в онлайн-кинотеатрах. Теперь добрались и телезрители, которые активно делятся впечатлениями. И не всегда хорошими.

Сюжет сериала «Берлинская жара»

События «Берлинской жары» стартуют летом 1943 года. Советская разведка узнаёт: немецкие физики всерьёз взялись за атомную бомбу. Чтобы выяснить, насколько далеко продвинулись учёные рейха, в Берлин отправляют агента под прикрытием — Франса Хартмана. Ему предстоит аккуратно втереться в доверие к шефу нацистской разведки Вальтеру Шелленбергу и выйти на физика Вернера Гейзенберга.

Работу Хартмана осложняет встреча с сотрудницей МИД Германии по имени Дори. Личное начинает мешать делу. В это же время в Москве Игорь Курчатов форсирует работы над советским проектом. Учёным нужно в кратчайшие сроки догнать немцев и не дать союзникам возможности для ядерного шантажа.

Кадр из сериала «Берлинская жара»

Отзывы о сериале

Критики, уже успевшие посмотреть «Берлинскую жару», заметили несколько проблем. Повествование, по их словам, вышло рваным — сцены плохо склеиваются друг с другом, а персонажей так много, что ни к одному не успеваешь привязаться. Визуально сериал выглядит прекрасно, костюмы и картинка не раздражают, но этого мало.

Автор Дзен-канала «Мир сериалов» сформулировал главную претензию коротко: нет увлекательного сюжета. Смотреть можно, но ждать следующую серию с замиранием сердца — вряд ли.

«Прекрасный роман бездарные сценаристы раздербанили между бездарными артистами», «Между прочим это только первая часть трилогии из романов про Хартмана — не хуже Штирлица. Но киношники все загубили», «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"», «Очень слабо. Постоянные, модные сейчас, отсылки в прошлое; зачем-то не умолкающая ни на секунду музыкальная подложка; актеры, бездарно озвученные "не своими" голосами», — пишут в Сети.

Фото: Кадры из сериала «Берлинская жара»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Отвратительный звук, хамский Шибанов — собрали всю критику на премьеру «Первого отдела»: «Рядом с "Невским" не стоял» Читать дальше 18 февраля 2026
На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день На Первом покажут не сразу: когда по ТВ выпустят хит «Ландыши. Вторая весна» — все серии за один день Читать дальше 18 февраля 2026
«Начал бесить с первого сезона» и «Ходячий кринж»: зрители назвали самых бесячих персонажей сериала «Невский» — досталось даже Васильеву «Начал бесить с первого сезона» и «Ходячий кринж»: зрители назвали самых бесячих персонажей сериала «Невский» — досталось даже Васильеву Читать дальше 18 февраля 2026
5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» 5 сезон только стартовал, а в Сети уже говорят о 6-м: так вот куда «пропали» еще 10 серий «Первого отдела» Читать дальше 18 февраля 2026
На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь На один из главных вопросов о 5 сезоне «Первого отдела» уже найден ответ: зрителей не проведешь Читать дальше 17 февраля 2026
Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Перенос на месяц и 12 эпизодов: наконец стало известно, когда выйдет 2 сезон «Черного солнца» с Чурсиным на KION и НТВ Читать дальше 17 февраля 2026
Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер» Молодежь посмотрела «Ликвидацию» и не поняла ее культовость: «Все дико раздражают, но особенно один актер» Читать дальше 17 февраля 2026
Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Премьера не только у «Первого отдела»: еще 3 российских сериала, которые стартуют до конца февраля Читать дальше 16 февраля 2026
Брагин и Шибанов возвращаются уже сегодня: вспоминаем, что до этого показали в «Первом отделе» Брагин и Шибанов возвращаются уже сегодня: вспоминаем, что до этого показали в «Первом отделе» Читать дальше 16 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше