Новинка от Первого канала сериал «Берлинская жара» разозлил зрителей: «Бездарная попытка переплюнуть "17 мгновений"»

В преддверии 23 февраля Первый канал решил показать сериал «Берлинская жара». События разворачиваются в годы Великой Отечественной войны.

Часть зрителей уже видела сериал прошлой осенью — тогда он выходил в онлайн-кинотеатрах. Теперь добрались и телезрители, которые активно делятся впечатлениями. И не всегда хорошими.

Сюжет сериала «Берлинская жара»

События «Берлинской жары» стартуют летом 1943 года. Советская разведка узнаёт: немецкие физики всерьёз взялись за атомную бомбу. Чтобы выяснить, насколько далеко продвинулись учёные рейха, в Берлин отправляют агента под прикрытием — Франса Хартмана. Ему предстоит аккуратно втереться в доверие к шефу нацистской разведки Вальтеру Шелленбергу и выйти на физика Вернера Гейзенберга.

Работу Хартмана осложняет встреча с сотрудницей МИД Германии по имени Дори. Личное начинает мешать делу. В это же время в Москве Игорь Курчатов форсирует работы над советским проектом. Учёным нужно в кратчайшие сроки догнать немцев и не дать союзникам возможности для ядерного шантажа.

Отзывы о сериале

Критики, уже успевшие посмотреть «Берлинскую жару», заметили несколько проблем. Повествование, по их словам, вышло рваным — сцены плохо склеиваются друг с другом, а персонажей так много, что ни к одному не успеваешь привязаться. Визуально сериал выглядит прекрасно, костюмы и картинка не раздражают, но этого мало.

Автор Дзен-канала «Мир сериалов» сформулировал главную претензию коротко: нет увлекательного сюжета. Смотреть можно, но ждать следующую серию с замиранием сердца — вряд ли.