Новинка от Netflix «Дом динамита» вызвала международный скандал – особенно возмутились в Пентагоне: все из-за этой неточности

31 октября 2025 14:15
Кадр из фильма «Дома динамита»

Ведомство срочно подготовило официальную позицию.

Триллер «Дом динамита» вызвал одобрение у критиков и зрителей. Но без конфликта не обошлось.

Новинка от Netflix вызвала не просто резонанс, а настоящий международный скандал. Релиз щедро раскритиковали в Пентагоне.

Спорная сцена в фильме «Дом динамита»

Новый триллер «Дом динамита», появившийся на Netflix, спровоцировал не только зрительский интерес, но и реакцию Министерства обороны США. Ведомство направило обращение, где указало на наличие в картине спорных данных по поводу возможностей национальной системы противоракетной обороны.

Особые дискуссии вызвал эпизод, демонстрирующий ограниченную эффективность комплекса перехвата. В фильме он справляется с угрозами ядерного удара не полностью, а только на 61%.

В Пентагоне подчеркнули, что реальные испытания технологий на протяжении последнего десятилетия показывают абсолютную результативность.

Для предотвращения возможных недоразумений сотрудникам ведомства даже разослали специальный меморандум. В документе разъясняется, что показанный в картине промах является исключительно художественным приемом.

Кадр из фильма «Дома динамита»

Позиция сценариста «Дома динамита»

Автор сценария Ноа Оппенхайм в эфире одного из телеканалов заявил, что в ходе работы над проектом получал консультации от экспертов в соответствующей области и ставил во главу угла точность.

«Существующая система обладает значительными недостатками. Если Пентагон желает обсудить пути её усовершенствования для повышения национальной безопасности, мы открыты для диалога. Однако то, что представлено в фильме, соответствует реальному положению дел», — утверждает сценарист.

Режиссер Кэтрин Бигелоу в своем интервью пояснила, что создатели сознательно отказались от консультантов из Пентагона, чтобы сохранить творческую автономию. Для обеспечения достоверности привлекались специалисты, ранее сотрудничавшие с Министерством обороны.

Ранее портал «Киноафиша» писал про смысл финала фильма.

Фото: Кадры из фильма «Дома динамита» (2025)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
