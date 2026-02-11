Самая ожидаемая новинка Netflix с Брэдом Питтом: буду смотреть ради Тарантино — вот что уже известно

Легенда возвращается в большое кино, но не в качестве режиссера.

Летом 2026 года на платформе Netflix выйдет фильм «Продолжение приключений Клиффа Бута» — сиквел к картине Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Съемки уже начались, оператором назначен Эрик Мессершмидт. Компания рассматривает вариант показа и в международном кинотеатральном прокате.

Сюжет

Действие перенесено в 1977 год, то есть через восемь лет после событий первоисточника. Главный герой Клифф Бут в исполнении Брэда Питта теперь выполняет роль «фиксера», решая скандалы, шантаж и другие грязные дела Голливуда. Фильм заявлен в мрачном, нуарном ключе и должен показать темную сторону индустрии.

Что по касту

Брэд Питт вернется к роли и выступит продюсером. В состав актерской труппы входят Элизабет Дебики и Скотт Каан. Есть данные о заинтересованности Марго Робби в небольшом появлении в роли Шэрон Тейт.

В проект также привлечены Яхья Абдул‑Матин II и Карла Гуджино. На площадке заметили Карена Карагуляна; его персонаж не раскрывается. По сообщениям зарубежной прессы Леонардо ДиКаприо предлагали около $3 млн за однодневную съемку в камео или флэшбэке, но участия он не подтверждал.

Подробностей сюжета пока немного. Ожидается, что фильм покажет, как навыки каскадера и хладнокровие Клиффа помогают ему справляться с новыми угрозами и интригами.