Новинка «Иллюзия обмана 3» — не единственный фильм про крутых фокусников: ловите еще 4 хита про мастеров трюков

С 13 ноября в прокате России и СНГ доступна новая «Иллюзия обмана 3». Именно первая картина этой франшизы когда-то перевернула представление о фокусниках.

Ее герои вышли далеко за рамки шляп и исчезающих кроликов, создавая смертельно опасные головоломки из виртуозных трюков.

По этому случаю мы собрали подборку из четырех других картин, посвященных удивительным чудесам, рожденным ловкостью рук, и настоящим мастерам иллюзий.

«Престиж»

«Престиж» Кристофера Нолана остается одной из самых ярких картин о фокусниках. Режиссер, известный своей любовью к временным загадкам, выстраивает сюжет вокруг многолетнего противостояния двух иллюзионистов.

Некогда партнеры Роберт и Альфред становятся лютыми врагами после трагической гибели ассистентки во время трюка с водой.

Их история мести и зависти рассказана через череду воспоминаний, а настоящее время застает одного из магов в тюремной камере по обвинению в убийстве.

Одержимые желанием раскрыть секреты друг друга, они идут на любые хитрости. Особенное напряжение вызывает загадка трюка с мгновенным перемещением.

Зритель становится свидетелем и других иллюзий — от опасной ловли пули зубами до побега из запертого резервуара. Особый шарм фильму придает Дэвид Боуи в роли гениального Николы Теслы.

«Иллюзионист»

«Иллюзионист» — еще одна знаменитая картина о мире магии. Главный герой в исполнении Эдварда Нортона покоряет местную публику своими загадочными номерами.

На одно из выступлений приходят кронпринц Леопольд и его невеста герцогиня Софи. В ней фокусник с изумлением узнает свою юношескую любовь.

Эта неожиданная встреча запускает цепь таинственных событий: загадочные смерти, необоснованные аресты и странные исчезновения, искусно замаскированные под магические представления.

Иллюзии занимают центральное место в повествовании и служат ключом к финальной разгадке. Интересно, что некоторые трюки из фильма действительно существовали, например, такие номера, как «Апельсиновое дерево» и волшебные «Бабочки».

«Оз: Великий и Ужасный»

В том же году, что и первая «Иллюзия обмана», на экраны вышел необычный приквел к сказке о стране Оз от студии Disney. Главным героем стал Оскар Диггс — обычный цирковой фокусник с большими амбициями. Он мечтает о славе Гудини, но его скромные номера не впечатляют публику.

После ссоры с силачом Оскар сбегает на воздушном шаре и попадает в волшебную страну. Местные жители принимают его за легендарного волшебника из древнего пророчества.

Чтобы получить обещанные сокровища и трон, ему нужно лишь победить злую ведьму. Но для этого придется убедить всех в своей магической силе. И здесь его простые фокусы, столь обычные для нашего мира, внезапно становятся настоящим спасением.

«Воображариум доктора Парнаса»

«Воображариум доктора Парнаса» познакомит зрителей с бродячей труппой, колесящей по лондонским окраинам. Их возглавляет таинственный доктор Парнас.

Артисты показывают прохожим незамысловатые фокусы, но главное их сокровище — волшебное зеркало. Сквозь его стекло можно шагнуть прямо в мир собственных грез и фантазий.

После очередного провального выступления труппа спасает незнакомца по имени Тони, и тот присоединяется к ним, пытаясь разгадать секреты Парнаса. Однако самого доктора тревожит не это. Он должен найти способ спасти Валентину от мистера Ника — земного воплощения дьявола, который скоро явится за ее душой.

Эта сюрреалистичная лента Терри Гиллиама известна еще и как последний проект Хита Леджера. Актер ушел из жизни во время производства, но режиссер нашел способ сохранить его сцены.

После трагедии к проекту присоединились Джонни Депп, Джуд Лоу и Колин Фаррелл. Согласно новой концепции, их персонажи стали разными личинами Тони, который менял облик после каждого прохода через магическое зеркало.

