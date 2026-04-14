Новинка апреля «Коммерсант» с Петровым снят по легендарной книге: как тюрьма помогла банкиру написать бестселлер

Криминальная драма «Коммерсант» стартует в кинотеатрах в апреле. Её главный герой — молодой банкир Андрей, который, соблазнившись лёгким заработком, оказывается втянут в мошенническую схему. Чем это оборачивается? Несколькими годами заключения и выходом на свободу уже совсем другим человеком.

Особую ценность проекту придаёт то, что он базируется на подлинной истории.

Откуда взят сюжет

В основе фильма с Александром Петровым — автобиографический бестселлер Андрея Рубанова под названием «Сажайте, и вырастет». Сам автор некогда вёл предпринимательскую деятельность, а в 1996-м был арестован по обвинению в мошенничестве. Через три года его полностью оправдали, а в 2001-м он вновь вернулся в бизнес.

Роман увидел свет в 2005 году. Рубанов выпустил его за собственные средства, и уже через год книга оказалась в шорт-листе премии «Национальный бестселлер». Позже произведение перевели на английский, и оно выдержало несколько переизданий.

В чём ценность книги

Премию роман получил заслуженно. Рубанов предложил читателю новый тип героя — деятельного, но абсолютно беспомощного перед лицом государственной системы. При этом автор ловко соединил автобиографизм с динамикой приключенческого жанра. Заключение в его исполнении показано не как трагедия, а как опыт.

Книга уходит от привычных штампов о «лихих девяностых», сосредоточившись на внутренней борьбе человека, потерявшего всё и вынужденного выстраивать жизнь заново. Несмотря на тяжёлую тему, после прочтения остаётся на удивление светлое чувство — благодаря стойкости и оптимизму. Этот роман окончательно закрепил за Рубановым репутацию автора, умеющего говорить о своей эпохе очень точно.

Теперь книга дождалась экранизации. Оценить, насколько удачно сюжет перенесён на экран, можно будет с 23 апреля.