Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Новая звезда «Ведьмака» пообещал не копировать Кавилла: зрителям покажут душку-Геральта

Новая звезда «Ведьмака» пообещал не копировать Кавилла: зрителям покажут душку-Геральта

21 октября 2025 13:55
Кадр из сериала «Ведьмак»

Герой станет эмоционально открытым и уязвимым.

В четвертом сезоне «Ведьмака» Лиам Хемсворт принял эстафету у Генри Кавилла, перевоплотившись в нового Геральта из Ривии. С приближением премьеры среди поклонников нарастает тревога — справится ли актёр с образом своего предшественника или станет жалкой копией.

Однако в недавнем интервью 35-летний исполнитель роли поспешил успокоить зрителей. Он заверил, что его трактовка знаменитого героя будет обладать уникальным характером.

Лиам Хемсворт в «Ведьмаке»

Смена актёра вызвала оживлённую дискуссию в соцсетях — одни зрители сомневаются в способности Хемсворта заменить предшественника, другие встречают его с оптимизмом.

Сам актёр подчеркивает, что сознательно избегает подражания Кавиллу. Его версия Геральта обещает быть более эмоционально открытой — зрители увидят персонажа в разные моменты жизни, с редкими, но яркими проявлениями чувств.

«Мне хотелось показать моменты, когда он немного раскрывается. Геральт в моём понимании глубоко эмпатичен, хоть и старается не проявлять уязвимость», — поделился Хемсворт.

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич дополнила, что новый Геральт сохранит фирменную иронию и хитрость, а дерзкая улыбка Хемсворта идеально вписалась в образ ведьмака.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Будущее «Ведьмака»

Четвёртый сезон «Ведьмака» готовится к премьере в конце октября. Финальная часть саги запланирована на 2026 год, что позволит создателям плавно подвести итоги.

Параллельно с телевизионной сагой развивается и литературная вселенная. Недавно в России и странах СНГ вышла книга «Перекрёсток воронов», раскрывающая ранее неизвестные эпизоды из прошлого знаменитого ведьмака.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что шоураннер «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта.

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена «Сексуальная версия Геральта»: в новом сериале по «Игре престолов» должен сыграть Генри Кавилл – его давно ждут в роли Таргариена Читать дальше 20 октября 2025
Кавилл, ты больше не эталон: автор провального «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта – фаны будут в ярости Кавилл, ты больше не эталон: автор провального «Ведьмака» назвала идеального актера на роль Геральта – фаны будут в ярости Читать дальше 20 октября 2025
Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года Когда выйдет «Оно: Добро пожаловать в Дерри»? Точная дата, актеры и первые подробности самого жуткого сериала 2025 года Читать дальше 20 октября 2025
Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Новый трукрайм оказался лучше позорного «Монстра» с Чарли Ханнэмом по всем фронтам: рейтинг 100/100, маньяк – прообраз Пеннивайза Читать дальше 19 октября 2025
Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее Кровавый след длиною в 30 лет: у самого кошмарного маньяка «Декстера» был реальный прототип – еще жестче и умнее Читать дальше 19 октября 2025
«Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее «Корона» стала культовым сериалом про Англию, теперь Netflix снимет такой же про США – и рыдать над ним будут сильнее Читать дальше 22 октября 2025
«Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал «Лицо со шрамом» заканчивается совсем не так, как «Крестный отец»? А ведь на самом деле у двух гангстеров Аль Пачино одинаковый финал Читать дальше 22 октября 2025
Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер? Не фанатка франшизы посмотрела сериал «Чужой: Земля» за вечер и тут же поспорила с другом: кто же все-таки прав — Венди и Бой Кавальер? Читать дальше 22 октября 2025
Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Кажется, разгадка рядом: где на карте спрятаны бункеры в сериале «Укрытие» и почему Apple TV+ так тщательно скрывает это место Читать дальше 22 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше