Новая звезда «Ведьмака» пообещал не копировать Кавилла: зрителям покажут душку-Геральта

В четвертом сезоне «Ведьмака» Лиам Хемсворт принял эстафету у Генри Кавилла, перевоплотившись в нового Геральта из Ривии. С приближением премьеры среди поклонников нарастает тревога — справится ли актёр с образом своего предшественника или станет жалкой копией.

Однако в недавнем интервью 35-летний исполнитель роли поспешил успокоить зрителей. Он заверил, что его трактовка знаменитого героя будет обладать уникальным характером.

Лиам Хемсворт в «Ведьмаке»

Смена актёра вызвала оживлённую дискуссию в соцсетях — одни зрители сомневаются в способности Хемсворта заменить предшественника, другие встречают его с оптимизмом.

Сам актёр подчеркивает, что сознательно избегает подражания Кавиллу. Его версия Геральта обещает быть более эмоционально открытой — зрители увидят персонажа в разные моменты жизни, с редкими, но яркими проявлениями чувств.

«Мне хотелось показать моменты, когда он немного раскрывается. Геральт в моём понимании глубоко эмпатичен, хоть и старается не проявлять уязвимость», — поделился Хемсворт.

Шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич дополнила, что новый Геральт сохранит фирменную иронию и хитрость, а дерзкая улыбка Хемсворта идеально вписалась в образ ведьмака.

Будущее «Ведьмака»

Четвёртый сезон «Ведьмака» готовится к премьере в конце октября. Финальная часть саги запланирована на 2026 год, что позволит создателям плавно подвести итоги.

Параллельно с телевизионной сагой развивается и литературная вселенная. Недавно в России и странах СНГ вышла книга «Перекрёсток воронов», раскрывающая ранее неизвестные эпизоды из прошлого знаменитого ведьмака.

