В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

20 ноября 2025 06:00
Никита Кологривый

У классического сюжета — новое лицо, а актёрский состав уже стал поводом для обсуждений.

Создатели фильма «Садко» представили актёрский состав, где Анна Пересильд исполнила главную роль, княгини Забавы. Героини, вокруг которой разворачивается весь эмоциональный центр истории.

В партнёрстве с Никитой Кологривым и Николаем Валуевым проект стал одним из самых обсуждаемых на питчинге Фонда кино.

Пересильд — сердце новой истории

По сюжету княгиня Забава встречает Садко (Антон Рогачев), странствующего музыканта, и между ними возникает чувство.

Но их любовь оказывается под угрозой: боярыня Глафира хочет выдать девушку за богатого царя ради выкупа.

Валуев — главный сюрприз кастинга

Николай Валуев исполняет роль тролля — и это уже отдельная причина интереса к проекту. Образ крупного фэнтезийного персонажа на его фактуре выглядит как гарантия сильного визуального акцента.

Команда

Креативным продюсером и композитором выступает Даша Чаруша. Сценарий создают Александр Архипов и Пётр Мордвинцев, а костюмы доверены Надежде Васильевой.

Не исключено, что в актёрском составе могут также оказаться Юрий Стоянов, Иван Колесников и Марьяна Спивак.

Съёмки картины запланированы на май 2026 года.

Также прочитайте: Хабенский в тени, Кологривый без одежды, Петербург стал «Расчленинградом»: показали первые серии «Метода 3» – и критики удивлены изрядно

Фото: Кадр из фильма «По щучьему велению»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
