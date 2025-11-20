В России снимут сказку «Садко»: Анна Пересильд сыграет Забаву, а кем будут Никита Кологривый и Николай Валуев?

Создатели фильма «Садко» представили актёрский состав, где Анна Пересильд исполнила главную роль, княгини Забавы. Героини, вокруг которой разворачивается весь эмоциональный центр истории.
В партнёрстве с Никитой Кологривым и Николаем Валуевым проект стал одним из самых обсуждаемых на питчинге Фонда кино.
Пересильд — сердце новой истории
По сюжету княгиня Забава встречает Садко (Антон Рогачев), странствующего музыканта, и между ними возникает чувство.
Но их любовь оказывается под угрозой: боярыня Глафира хочет выдать девушку за богатого царя ради выкупа.
Валуев — главный сюрприз кастинга
Николай Валуев исполняет роль тролля — и это уже отдельная причина интереса к проекту. Образ крупного фэнтезийного персонажа на его фактуре выглядит как гарантия сильного визуального акцента.
Команда
Креативным продюсером и композитором выступает Даша Чаруша. Сценарий создают Александр Архипов и Пётр Мордвинцев, а костюмы доверены Надежде Васильевой.
Не исключено, что в актёрском составе могут также оказаться Юрий Стоянов, Иван Колесников и Марьяна Спивак.
Съёмки картины запланированы на май 2026 года.
