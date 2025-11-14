Меню
Новая серия «Маши и Медведя» «Весело, весело склеим Новый год!» удивила: героиня сменила сарафан, сняла платок, а просмотры растут как на дрожжах

14 ноября 2025 20:04
Кадр из сериала «Маша и медведь»

За сутки уже почти миллион просмотров.

Новая серия «Маши и Медведя» под названием «Весело, весело склеим Новый год!» вышла вчера, а уже собрала почти миллион просмотров — скорость, которой могут позавидовать даже большие премьеры.

И не зря: создатели приготовили один из самых весёлых новогодних эпизодов за последнее время.

В центре истории — привычный предновогодний хаос у Медведя. Подарки упакованы, пирог в духовке, гости на подходе — всё идеально. И именно в этот момент в дом входит Маша… с каплей суперклея. А дальше начинается цепная реакция: Маша — к Медведю, Медведь — к Панде, Панда — к Медведице. Получается целая гирлянда из зверей, которые пытаются отпраздновать Новый год, не отлипая друг от друга.

Особенно фанаты заметили редкую деталь: Маша в серии сняла фирменный платок и сменила сарафан. Такой «апгрейд образа» случается крайне редко, поэтому зрители уже называют эпизод праздничным и экспериментальным.

Серия получилась яркой, смешной и, как всегда, по-новогоднему доброй. И если вы ещё не видели, как вся компания пытается склеенным составом провести праздник — самое время включить.

Где смотреть? Новый эпизод уже доступен на официальном YouTube-канале «Маша и Медведь» — бесплатно, в отличном качестве и с тем самым настроением, которого так не хватает в конце года. Включайте — и готовьтесь смеяться.

Писали также, что в мультике «Маша и Медведь» нашли кучу отсылок к культовым фильмам СССР: минимум 6 пасхалок, и все — в одной серии.

Фото: Кадр из сериала «Маша и медведь»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
