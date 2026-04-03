Новая ретро-драма «Грачи» с Серебряковым и Ткаченко станет хитом РЕН-ТВ: первые серии уже в Сети

3 апреля 2026 21:02
Кадр из сериала «Грачи»

Финал будет впечатляющим.

Премьерные серии свежего детектива в стиле ретро под названием «Грачи» уже появились в интернете. Каст выдался звездным — главные роли разделили между собой Артём Ткаченко, Алексей Макаров и Алексей Серебряков.

Сюжет

События разворачиваются в Ленинграде в годы войны и сразу после её окончания. Главный герой Ратников берётся за распутывание цепочки жестоких смертей. Все улики неумолимо указывают на одного человека — Павла Ведерникова, скромного технолога из окрестного рыболовецкого хозяйства.

Однако довольно быстро выясняется шокирующее обстоятельство: под маской советского труженика скрывается нацистский преступник. В прошлом этот человек занимал пост заместителя начальника детского концлагеря под названием «Грачи».

Теперь бывший эсэсовец, которого на самом деле зовут Гюнтер Зейлер, разыскивает фамильное собрание картин и ценностей, исчезнувшее в хаосе военных лет.

Чтобы заполучить желаемое и в итоге навсегда покинуть страну, Зейлер не брезгует ничем. Для Ратникова поимка нациста превращается не просто в служебный долг, а в личную миссию: выясняется, что бывший лагерный надзиратель — единственная нить, ведущая к тайне исчезновения дочери капитана, которая бесследно пропала в военное лихолетье.

Кадр из сериала «Грачи»

Как снимали картину

Крупные натурные съёмки проходили в Санкт-Петербурге и окрестностях. В последней серии зрителей ждёт погоня на кораблях, сопровождающаяся перестрелкой. Примечательно, что эта сцена создана максимально реалистично.

Первые два эпизода исторического детективного боевика уже доступны на платформе Wink. Новые серии будут выкладывать по две каждую неделю, по четвергам. Телевизионная премьера состоится позже — на канале РЕН ТВ.

Фото: Кадры из сериала «Грачи»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
