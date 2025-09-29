Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет?

Белая Колдунья уже занята. Тогда кто?

Когда Грета Гервиг берётся за классику, всё превращается в событие. После «Барби» она открывает дверь в волшебный шкаф — и на этот раз в «Хрониках Нарнии» зрителей ждут неожиданные звёзды. Интрига в том, что к актёрскому составу присоединилась Дениз Гоф — та самая Дедра Миро из «Андора». Но кого она сыграет в Нарнии?

Кто такая Дениз Гоф и что она рассказала

Ирландская актриса подтвердила новость сама. Она призналась: ей досталась «злая роль», но подробности оставила за кадром. Одно известно точно — это не Белая Колдунья, её образ уже закреплён за Эммой Маки.

Возможно, Гоф сыграет одну из резких, неприятных героинь книги «Племянник чародея», на основе которой снимается фильм.

Кто ещё в команде

Состав проекта впечатляет. Дэниэл Крейг, по слухам, сыграет дядю Эндрю, Кэри Маллиган появится в роли матери Дигори, а сама Мэрил Стрип подарит голос льву Аслану.

Саундтрек доверен Марку Ронсону, зятю Стрип, что добавляет ещё один любопытный штрих. Всё это собирает режиссёр Грета Гервиг — и интрига в том, какую новую форму обретёт мир Клайва Льюиса в её руках.

Когда ждать премьеру

Фильм выйдет на Netflix в конце ноября 2026 года. И хотя до премьеры больше года, обсуждения вокруг новой Нарнии уже кипят. У Гервиг есть шанс превратить историю о первых шагах в мир волшебного королевства в одно из главных фэнтези десятилетия.

Пока ясно одно: дверь в шкаф снова приоткрыта, и в этот раз из Нарнии выйдут не только львы и магия, но и актёры, чьи имена заставляют ждать премьеру с нетерпением.

