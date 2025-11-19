Меню
Хватит пересматривать «Склифосовский»: на «России-1» выходит новая медицинская драма – взяла лучшее от других проектов и привнесет свое

19 ноября 2025 09:54
«Теплый ветер с севера»

История врача, которой приходится начинать всё с нуля.

Закончились съемки сериала «Теплый ветер с севера», в котором зрителям покажут судьбу врача Марты Васильевой (Татьяна Ратникова).

Проект снят Аленой Райнер и Феликсом Герчиковым, в сюжете соединены семейная драма, профессиональный кризис и попытка отстоять больницу, обреченную на закрытие.

Марта теряет всё в один момент

Талантливый столичный врач работает в клинике рядом с мужем Игорем (Кирилл Запорожский). Но привычная жизнь рушится сразу: смерть матери, измена супруга, уход с работы.

Личная трагедия становится причиной перевода Марты в небольшой северный город Новые ветры, где ей предлагают должность главврача.

«Теплый ветер с севера»

Новая больница и старые проблемы

На новом месте врач сталкивается с развалившейся системой. Персонала нет, помещения требуют ремонта, жители лечатся как придется.

Марта решает менять ситуацию, но быстро узнает, что больницу собираются закрывать. Бизнесмен Григорий Давыдов (Петр Баранчеев) планирует построить на участке санаторий, заручившись поддержкой местных чиновников.

Внутренний конфликт и личная поддержка

Единственный человек, который встает на сторону Марты, – спасатель Василий (Алексей Коряков). Между героями возникает романтическая линия, но их прошлое оказывается связано общей трагедией, и это мешает отношениям развиваться.

Татьяна Ратникова подчеркнула что истории в сериале основаны на реальных людях – принципиальных, волевых и готовых брать ответственность.

Проект снимали в Мурманской области, Москве и Подмосковье. Премьера состоится на «России-1» и медиаплатформе «Смотрим».

Также прочитайте: Рейтинг 7,9, но кое-что смущает: новый сериал НТВ не только не дотягивает до «Невского», но и поразительно похож на «Реализацию»

Фото: Кадр из сериала «Теплый ветер с севера»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
