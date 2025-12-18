Новая Мальвина отказалась смотреть советский фильм «Буратино»: «Чтобы лишний раз не волноваться»

Новая версия сказки «Буратино» потребовала от актеров немалого времени подготовки. Ведь нужно было не только адаптировать книжных героев, но и не запятнать репутацию прошлой советской экранизации.

Хотя некоторые звезды принципиально не стали вдохновляться детским фильмом из СССР. И в их числе Анастасия Талызина, сыгравшая Мальвину.

Анастасия Талызина в фильме «Буратино»

Анастасия Талызина подошла к роли Мальвины с невероятной серьёзностью. Подготовка началась более чем за полгода до первых съёмок, и ключевой задачей для актрисы стал поиск собственного, уникального прочтения образа.

Значительную часть этого процесса занял грим. Каждый съёмочный день Талызина проводила около двух часов в кресле гримёра, чтобы полностью перевоплотиться. При этом она сознательно избегала повторного просмотра предыдущих экранизаций знаменитой сказки.

«Не смотрела, чтобы лишний раз не волноваться и не "подсматривать" у соседа», — пояснила она для ТАСС.

Увидеть результат этой работы зрители смогут 1 января 2026 года, когда фильм выйдет в широкий прокат.

Татьяна Проценко в фильме «Приключения Буратино»

Советская Мальвина, маленькая Татьяна Проценко, попала в кино случайно. Шестилетнюю девочку заметили в поезде ассистенты режиссёра и тут же пригласили на пробы. Так она стала знаменитой на всю страну.

После выхода фильма «Приключения Буратино» на неё обрушилась слава, и карьера казалась предопределённой. Но судьба распорядилась иначе. Несчастный случай на детской велопрогулке — тяжёлое падение и серьёзная травма спины — перечеркнул всё. На восстановление ушли месяцы, два из которых она провела в больнице.

Именно в это время готовились съёмки «Красной Шапочки», куда её очень хотели взять. Но из-за травмы это стало невозможным. Роль ушла к Яне Поплавской, а для Татьяны Проценко дорога в большое кино закрылась навсегда.

Она нашла себя в другой творческой стезе: окончила ВГИК, стала поэтессой и журналистом, изредка озвучивая роли. Личное счастье обрела во втором браке.

Однако в 2018 году врачи поставили ей страшный диагноз — двойной рак с метастазами. Три года борьбы оказались напрасными. В 2021 году актрисы не стало — ей было всего 53 года.

