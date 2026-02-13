Меню
Новая «Каменская» вернется без Яковлевой: уже известно, кто заменит звезду «нулевых» в перезапуске громкого детективного хита

13 февраля 2026 13:17
Кадр из сериала «Каменская»

Роль отошла молодой актрисе.

В нулевых «Каменскую» не включали фоном. Её смотрели, затаив дыхание, — цеплялись за каждую реплику, ловили интонации и пытались перехитрить сценарий раньше главной героини.

Теперь детектив возвращается: седьмой сезон анонсирован под названием «Каменская. Перезагрузка». Но, как выяснилось, привычной звезды проекта, Елены Яковлевой, зрители на экране не увидят. Новую Каменскую сыграет другая, более молодая актриса.

Оригинальная «Каменская»

В центре детективной истории — майор московского уголовного розыска Анастасия Каменская. Внешне ничем не примечательная женщина, она умеет видеть то, что остальные пропускают, и упорно не верит в совпадения. Эти качества позволяют ей распутывать преступления, в которые вовлечены политики, крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники.

Романы Александры Марининой впервые экранизировали в конце девяностых. Сериал «Каменская» с Еленой Яковлевой стартовал в 1999 году, быстро завоевал зрительскую любовь и продержался шесть сезонов. Последние серии вышли в 2011‑м.

Перезапуск «Каменской»

Идея вернуть «Каменскую» зрела не один год. Ещё до пандемии продюсер Валерий Тодоровский обсуждал возможный перезапуск с самой Александрой Марининой. Но проект сдвинулся с места только сейчас, когда канал «Россия-1» решил сделать ставку на проверенную временем историю.

Долгое время ходили слухи, что Елена Яковлева снова примерит образ майора Каменской. Многие зрители именно это считали условием, при котором перезапуск вообще имел смысл.

Кадр из сериала «Каменская. Перезагрузка»

Однако возвращения не случится. Роль передали Юлии Хлыниной, а действие перенесли в наши дни. Детали сюжета пока не раскрывают. Режиссёр Кирилл Плетнёв признаётся, что готов к критике.

«Я прекрасно понимаю, что новую версию неизбежно будут сравнивать с первой "Каменской", и это нормально», — отметил постановщик.

Премьера ожидается уже в этом году.

Фото: Кадры из сериалов «Каменская. Перезагрузка», «Каменская»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
