Новой Каменской стала самая красивая актриса России: легендарный сериал ждет перезагрузка — детали уже известны

15 февраля 2026 07:58
Кадр из сериала «Каменская»

Поклонники детективного сериала могут порадоваться. 

В Подмосковье начались съемки детективного сериала «Каменская. Перезагрузка». Проект обещают сделать в новом ключе и задействовать молодых актеров. Главную роль исполняет Юлия Хлынина. К слову, актриса входит в топ самых красивых актрис России еще со времен сериала «Елизавета», в котором она исполнила роль юной царевны.

Что известно

Валерий Тодоровский объяснил, что изначально «Каменская» была для него первым крупным сериальным проектом в качестве продюсера. В обновлении он намерен сохранить главное — сочетание качественного детектива и живых, харизматичных персонажей. По его словам, именно это делало оригинал узнаваемым 25 лет назад, и команда постарается перенести эти черты в новую версию.

Актерский состав

В новом составе зрители увидят полюбившихся героев романов Александры Марининой: Гордеев «Колобок» — Виталий Коваленко, Коротков — Дмитрий Куличков, Лесников — Павел Попов, Чистяков — Павел Артемьев. Режиссером стал Кирилл Плетнев.

Кто никогда не смотрел и не читал книги: о чем будет сериал

Майор полиции Анастасия Каменская — аналитик столичного уголовного розыска, одна из сильнейших оперов на Петровке, 38. Она берется за дела, которые кажутся неразрешимыми, и умеет распутывать самые сложные обстоятельства. Для нее каждое расследование — это испытание ума и погружение в человеческие судьбы. Раскрывая запутанные убийства, Каменская не отступает, пока не найдет правду.

Фото: Кадр из сериала «Каменская»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
