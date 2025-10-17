Меню
«Алладин» наоборот – еще и с любовной линией: новая дорама от Netflix «Все твои желания исполнятся» разбила сердца миллионов, но финал все исправил

«Алладин» наоборот – еще и с любовной линией: новая дорама от Netflix «Все твои желания исполнятся» разбила сердца миллионов, но финал все исправил

17 октября 2025 13:17
Кадр из сериала «Все твои желания исполнятся»

Рассказываем, чем закончился популярный проект.

Новая южнокорейская дорама «Все твои желания исполнятся» рассказывает историю девушки Ка-ен и могущественного джинна, пробудившегося после тысячелетнего сна.

Финальные эпизоды первого сезона приносят героям значительные перемены. Судьба Ка-ен и окружающих её персонажей кардинально меняется после ключевых событий.

Сюжет сериала «Все твои желания исполнятся»

В основе лежит глубокая личная драма Ка-ен. Её детство прошло под контролем бабушки Пан-гым, взявшей на себя заботу о девочке после ухода матери. Сложный характер и психологические проблемы героини оказываются не просто следствием трудной юности.

Причина внутренних противоречий Ка-ен кроется в мистическом прошлом. Девушка является воплощением давно ушедшей из жизни возлюбленной могущественного джинна Иблиса.

Его неожиданное пробуждение после векового сна проливает свет на истинную природу странностей, сопровождавших жизнь героини с самого детства.

Кадр из сериала «Все твои желания исполнятся»

Финал сериала «Все твои желания исполнятся»

Финальная часть сериала открывает перед героями новый путь. В центре оказывается искреннее стремление Ка-эн — вернуть себе дар простых человеческих чувств. Это запускает цепь необратимых событий: в противостоянии с древним существом Эйджеллаэлем погибает джинн Иблис.

А судьба готовит Ка-эн новое тяжёлое испытание. Утрата бабушки Пан-гём становится для неё горьким уроком. Ка-эн умирает и возрождается среди пустынных песков, где становится бессмертным джинном.

Обретая силу исполнять чужие мечты, она сразу помогает подруге Мин-джи. Возвращение Иблиса становится посмертным даром самой Пан-гём, чья просьба достигла высших сил. В заключительных кадрах зрители видят воссоединение пары.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что дорама стала самым популярным сериалом в корейском топе всего за 24 часа.

Фото: Кадры из сериала «Все твои желания исполнятся»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
