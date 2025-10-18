Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

Справедливости ради, представить в этом образе кого-либо кроме Бонем Картер довольно проблематично.

История создания «Бойцовского клуба» достойна стать отдельным фильмом. Пока Брэд Питт и Эдвард Нортон без особых проблем заняли роли Тайлера Дёрдена и безымянного рассказчика, подбор актрисы на роль Марлы Сингер превратился в настоящий скандал.

Сначала режиссёр Дэвид Финчер предложил роль комедийной актрисе Джанин Гарофало. Та прочитала сценарий и сразу согласилась. Но через несколько месяцев узнала, что её заменили.

По слухам, это произошло из-за Эдварда Нортона: он якобы хотел видеть рядом с собой тогдашнюю возлюбленную – Кортни Лав.

Лав уверяла, что уже получила роль, но Брэд Питт наложил вето. По её версии, актёр хотел сыграть главную роль в байопике о Курте Кобейне, но самой Кортни идея не понравилась.

Нортон, по словам певицы, сообщил ей о решении со слезами – мол, не смог переубедить партнёра.

В свою очередь другие члены съёмочной группы утверждали, что это байка. Решение принимал Финчер, и он просто не хотел видеть на площадке влюблённую пару, опасаясь, что личная драма разрушит съёмочный процесс.

Сам режиссёр позже признался, что Лав отлично понимала суть персонажа, но «работы предстояло слишком много, чтобы рисковать».

Писатель Чак Паланик, при этом, позднее добавил финальный штрих: дескать, Финчер с самого начала «не хотел Кортни». Он искал актрису «вопреки типажу» – и потому выбрал Хелену Бонэм Картер, на тот момент известную ролями хрупких викторианских девушек.

Именно эта неожиданность и сделала её Марлу идеальной – хрупкой, язвительной и вечно балансирующей между любовью и сарказмом.

Ранее мы писали: Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)