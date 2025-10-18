Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

Нортон плакал, Дерден мстил: Марлу в «Бойцовском клубе» чуть не сыграла совсем другая актриса, но Питт поставил Финчеру ультиматум

18 октября 2025 22:00
Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)

Справедливости ради, представить в этом образе кого-либо кроме Бонем Картер довольно проблематично.

История создания «Бойцовского клуба» достойна стать отдельным фильмом. Пока Брэд Питт и Эдвард Нортон без особых проблем заняли роли Тайлера Дёрдена и безымянного рассказчика, подбор актрисы на роль Марлы Сингер превратился в настоящий скандал.

Сначала режиссёр Дэвид Финчер предложил роль комедийной актрисе Джанин Гарофало. Та прочитала сценарий и сразу согласилась. Но через несколько месяцев узнала, что её заменили.

По слухам, это произошло из-за Эдварда Нортона: он якобы хотел видеть рядом с собой тогдашнюю возлюбленную – Кортни Лав.

Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)

Лав уверяла, что уже получила роль, но Брэд Питт наложил вето. По её версии, актёр хотел сыграть главную роль в байопике о Курте Кобейне, но самой Кортни идея не понравилась.

Нортон, по словам певицы, сообщил ей о решении со слезами – мол, не смог переубедить партнёра.

В свою очередь другие члены съёмочной группы утверждали, что это байка. Решение принимал Финчер, и он просто не хотел видеть на площадке влюблённую пару, опасаясь, что личная драма разрушит съёмочный процесс.

Сам режиссёр позже признался, что Лав отлично понимала суть персонажа, но «работы предстояло слишком много, чтобы рисковать».

Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)

Писатель Чак Паланик, при этом, позднее добавил финальный штрих: дескать, Финчер с самого начала «не хотел Кортни». Он искал актрису «вопреки типажу» – и потому выбрал Хелену Бонэм Картер, на тот момент известную ролями хрупких викторианских девушек.

Именно эта неожиданность и сделала её Марлу идеальной – хрупкой, язвительной и вечно балансирующей между любовью и сарказмом.

Ранее мы писали: Вдвое хуже Таноса: до «Мстителей: Судный день» еще год, но уже известно, чем все кончится (знатоки Marvel, соболезнуем)

Фото: Кадр из фильма «Бойцовский клуб» (1999)
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Если воровать, то у лучших: Стивен Кинг даже не скрывает, что «Темная башня» – плагиат шедеврального фильма Акиры Куросавы Читать дальше 19 октября 2025
Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Гэмбона в роли Дамблдора фаны «Гарри Поттера» возненавидели из-за единственной фразы «не по книге» – ошибку осознали спустя годы Читать дальше 19 октября 2025
Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра Сценарий – отвратный, Ума Турман – не человек: Стивен Кинг возненавидел «Убить Билла» с первого же просмотра Читать дальше 19 октября 2025
«Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках «Доза безумия»: Робин Уильямс не снимался в «Списке Шиндлера», но именно он помог Спилбергу не сойти с ума на съёмках Читать дальше 18 октября 2025
«Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда «Меня тошнит прямо на обувь»: авторы «Титаника» слышали только такие отзывы, пока все не изменила одна голливудская звезда Читать дальше 18 октября 2025
«Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете «Этот фильм изменил мою жизнь»: Нолан назвал своего фаворита на «Оскар-2026» – Ди Каприо с его «Битвой за битвой» в пролете Читать дальше 16 октября 2025
Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Пора завязывать с кино? «Трон: Арес» окончательно подтвердил проклятье Джареда Лето – ниже падать некуда Читать дальше 15 октября 2025
Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7 Морфеус выбрал любимый сиквел «Матрицы»: фанаты с ним не согласны – у фильма только 6,7 Читать дальше 15 октября 2025
«Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка «Я буквально рыдал»: над этими мелодрамами даже Квентин Тарантино заливается слезами, как мальчишка Читать дальше 19 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше