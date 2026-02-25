Меню
Номинант на «Оскар»-2026 теперь доступен в цифре: «Арко» появился на стримингах — вот где его смотреть

25 февраля 2026 17:09
Кадр из мультфильма «Арко»

Добрый мульт можно глянуть, сидя на диване. Это ли не прекрасно?

Можно ли за полтора часа поверить в путешествия во времени и снова почувствовать себя ребёнком? «Арко» — французский анимационный проект, номинированный на «Оскар»-2026, — наконец добрался до цифры.

И это как раз тот случай, когда скромный мультфильм оставляет более сильное впечатление, чем громкие релизы сезона.

История начинается просто. Десятилетняя Айрис видит, как с неба падает мальчик. Его зовут Арко, он из будущего, где технологии позволяют перемещаться во времени. Девочка решает спрятать его от взрослых и помочь вернуться домой. Сюжет разворачивается спокойно, без лишнего шума, делая ставку на атмосферу и эмоции.

В мировой прокат картина вышла в октябре 2025 года и собрала $4,7 млн — немного для крупной анимации, зато достаточно, чтобы привлечь внимание критиков. Номинация на «Оскар»-2026 стала логичным продолжением фестивального пути.

Главных героев озвучили Уилл Феррелл, Марк Руффало и Натали Портман. Режиссер Уго Бьенвеню выстроил фильм как камерную историю о доверии, страхе и взрослении.

С 24 февраля «Арко» доступен в онлайне — его уже можно найти на Amazon Prime, в iTunes и на других цифровых платформах. Это спокойный, светлый мультфильм, который лучше смотреть без спешки, в тишине, когда хочется не экшена, а чувства.

Фото: Кадр из мультфильма «Арко»
Екатерина Адамова
