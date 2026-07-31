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Киноафиша Статьи Как связаны «Губка Боб» и «Одиссея»? Кажется, Нолана опередили еще 22 года назад

Как связаны «Губка Боб» и «Одиссея»? Кажется, Нолана опередили еще 22 года назад

31 июля 2026 08:00 Проверено редакцией
Кадр из мультфильма «Губка Боб — квадратные штаны» (2004)

Мультфильм наполнен забавными отсылками.

Кристофер Нолан выпустил «Одиссею», и обсуждения не утихают. При всём влиянии поэмы Гомера на мировую культуру, её экранизации редко становились громкими событиями. Фильмы по мотивам эпоса выходили и раньше, но ни один из них не вызвал столь же сильного резонанса.

На этом фоне самым неожиданным и, возможно, самым остроумным переосмыслением «Одиссеи» оказался анимационный фильм «Губка Боб — квадратные штаны» 2004 года. В нём история возвращения героя домой решена через абсурд и пародийность. И это работает даже убедительнее, чем многие серьёзные экранизации.

Сюжет мультфильма

Губка Боб — персонаж, который привык находить выход из самых нелепых и сложных ситуаций. На этот раз он отправляется в Шелл Сити вместе с Патриком по поручению, которое оказывается серьёзнее обычных бытовых проблем.

Планктон запускает план по захвату секретного рецепта крабсбургера. Для этого он крадёт корону Нептуна и подставляет мистера Крабса, чтобы отвести от себя подозрения.

Губка Боб берётся восстановить справедливость: он должен вернуть корону и доказать невиновность своего босса. Ситуация усложняется тем, что на кону не только репутация, но и жизнь Крабса, а времени на раздумья почти нет.

Кадр из мультфильма «Губка Боб — квадратные штаны» (2004)

Сравнение с «Одиссеей»

Принцесса Минди в этом мультфильме выполняет функцию, схожую с ролью Афины в гомеровском эпосе: она выступает наставником и проводником, помогает героям избежать опасностей и учит их на ходу. Именно она предупреждает персонажей о «Циклопе», который похищает морских обитателей. Впрочем, им оказывается аквалангист.

Минди передаёт героям мешок с ветром, который должен ускорить их возвращение домой. Однако Патрик открывает его преждевременно, что приводит к комическому хаосу — прямое переложение эпизода из «Одиссеи», но в абсурдном ключе.

Гомеровские мотивы можно уловить и в других сценах: само путешествие по схеме «туда-обратно», система препятствий, помощники и испытания — всё это укладывается в узнаваемую структуру. При этом фильм перерабатывает её с лёгкостью, превращая в энергичную и странную комедию. Такую, что Нолану даже не снилась.

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Фото: Кадры из мультфильма «Губка Боб — квадратные штаны» (2004)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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