Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?

Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?

6 октября 2025 12:48
Кадр из фильма «Интерстеллар»

Некоторые сцены и визуальные образы были позаимствованы.

«Интерстеллар» Кристофера Нолана всего за десятилетие стал классикой научной фантастики. История пилота Купера, отправившегося искать новый дом для человечества, покорила миллионы зрителей.

Команда корабля проходит через червоточину в другую галактику, где исследует загадочные планеты. А в финале героя ждёт неожиданное открытие — настоящее спасение оказалось вовсе не там, где его искали.

Нолан славится своей дотошностью. Каждая деталь в его фильмах продумана до мелочей. Одни создают особую атмосферу, другие полностью меняют восприятие сюжета. А ещё в «Интерстелларе» спрятано множество хитрых отсылок для самых внимательных зрителей.

Отсылки в «Интерстелларе»

Как и многие современные режиссеры, Нолан с любовью смотрит на классику фантастики. В «Интерстелларе» легко угадываются отсылки к «Космической одиссее 2001 года» Кубрика. Это заметно и в визуальных решениях, и в образах роботов TARS и CASE с их интеллектом.

Дизайн скафандров будто позаимствован из фильма «Парни что надо» 1983 года — те же компактные круглые шлемы с ограниченным обзором и выразительные наплечники.

А сцена высадки на водной планете Миллер откровенно перекликается с классической «Планетой обезьян». Причём Купер даже произносит фразу «никаких обезьяньих дел».

Угадывается в фильме и влияние Спилберга. Тема болезненного расставания с семьёй и своеобразный юмор роботов напоминают лучшие образцы его фантастики.

Кадр из фильма «Парни что надо»

Саундтрек в «Интерстелларе»

В «Интерстелларе» даже музыка стала частью сюжета. Знаменитый композитор Ханс Циммер создал для фильма не просто фон, а настоящую звуковую загадку. В сцене на планете Миллер, где каждый час равен семи земным годам, саундтрек сопровождается чёткими щелчками.

Любопытно, что эти звуки идут с интервалом в 1,25 секунды. Энтузиасты подсчитали — каждый такой «тик» символизирует целый день, проходящий на Земле. Осознание этого превращает и без того напряжённую сцену в настоящую гонку со временем.

Тема времени пронизывает весь фильм. Она проявляется не только в подаренных дочери часах, но и в самой конструкции корабля. Его двенадцать вращающихся модулей напоминают гигантский циферблат.

Кадр из фильма «Интерстеллар»

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Купер мог погибнуть ещё в начале «Интерстеллара».

Фото: Кадры из фильмов «Интерстеллар» (2014), «Парни что надо» (1983)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Почему у Гимли из «Властелина колец» был именно топор: оружие гномов имело особый смысл Читать дальше 5 октября 2025
В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? В этой битве победитель только один: кто выжил бы в схватке Терминатора Т-800 и Робокопа? Читать дальше 5 октября 2025
Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Почему андроидов в «Чужом» назвали по буквам алфавита: дело не в хронологии франшизы Читать дальше 5 октября 2025
В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки В новом «Бегущем человеке» поменяют финал: Стивен Кинг лично одобрил другой вариант развязки Читать дальше 4 октября 2025
Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Почему Индиана Джонс все время в шляпе: для Спилберга и Лукаса это было принципиально Читать дальше 4 октября 2025
Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Дело не только в 9 часах хронометража: 5 причин, почему сегодня сложно смотреть трилогию «Крестный отец» Читать дальше 4 октября 2025
Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Что связывало Анну Сергеевну и Гешу на самом деле? Кот в «Бриллиантовой руке» доказал, что они — не чужие люди друг другу Читать дальше 7 октября 2025
Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно Фанаты ошибались 20 лет: шрам Гарри Поттера — не просто молния, а древний магический знак, который Роулинг выбрала не случайно Читать дальше 6 октября 2025
«Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов «Для них мы не мясо, а вызов»: кто такие Хищники на самом деле и зачем они прилетают на Землю — 3 теории фанатов Читать дальше 6 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше