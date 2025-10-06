Нолан спрятал это для самых внимательных: в «Интерстелларе» многие заметили отсылку к «Планете обезьян», но что насчет других пасхалок?

«Интерстеллар» Кристофера Нолана всего за десятилетие стал классикой научной фантастики. История пилота Купера, отправившегося искать новый дом для человечества, покорила миллионы зрителей.

Команда корабля проходит через червоточину в другую галактику, где исследует загадочные планеты. А в финале героя ждёт неожиданное открытие — настоящее спасение оказалось вовсе не там, где его искали.

Нолан славится своей дотошностью. Каждая деталь в его фильмах продумана до мелочей. Одни создают особую атмосферу, другие полностью меняют восприятие сюжета. А ещё в «Интерстелларе» спрятано множество хитрых отсылок для самых внимательных зрителей.

Отсылки в «Интерстелларе»

Как и многие современные режиссеры, Нолан с любовью смотрит на классику фантастики. В «Интерстелларе» легко угадываются отсылки к «Космической одиссее 2001 года» Кубрика. Это заметно и в визуальных решениях, и в образах роботов TARS и CASE с их интеллектом.

Дизайн скафандров будто позаимствован из фильма «Парни что надо» 1983 года — те же компактные круглые шлемы с ограниченным обзором и выразительные наплечники.

А сцена высадки на водной планете Миллер откровенно перекликается с классической «Планетой обезьян». Причём Купер даже произносит фразу «никаких обезьяньих дел».

Угадывается в фильме и влияние Спилберга. Тема болезненного расставания с семьёй и своеобразный юмор роботов напоминают лучшие образцы его фантастики.

Саундтрек в «Интерстелларе»

В «Интерстелларе» даже музыка стала частью сюжета. Знаменитый композитор Ханс Циммер создал для фильма не просто фон, а настоящую звуковую загадку. В сцене на планете Миллер, где каждый час равен семи земным годам, саундтрек сопровождается чёткими щелчками.

Любопытно, что эти звуки идут с интервалом в 1,25 секунды. Энтузиасты подсчитали — каждый такой «тик» символизирует целый день, проходящий на Земле. Осознание этого превращает и без того напряжённую сцену в настоящую гонку со временем.

Тема времени пронизывает весь фильм. Она проявляется не только в подаренных дочери часах, но и в самой конструкции корабля. Его двенадцать вращающихся модулей напоминают гигантский циферблат.

