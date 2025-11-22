Меню
Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся

22 ноября 2025 09:25
Кадры из фильмов «Улисс: Тёмная одиссея» (2018), «Возвращение Одиссея» (2024), сериала «Одиссея»

Версии режиссеров были приняты по-разному.

Кристофер Нолан готовит грандиозную версию «Одиссеи», премьера которой намечена на следующий июль. Проект уже называют визуальным прорывом: режиссер использует только IMAX-камеры, строит гигантские объекты.

При этом Нолан не стал первооткрывателем — греческий эпос вдохновлял режиссеров десятилетиями. На сегодня существует уже шесть полноценных экранизаций гомеровской поэмы

Среди заметных экранизаций «Одиссеи» — картина Пазолини «Возвращение Одиссея» с Рэйфом Файнсом, сосредоточенная только на финале истории. Её оценка на IMDb — 6,3.

Кадр из фильма «Возвращение Одиссея»

Мини-сериал Андрея Кончаловского 90-х с Армандом Ассанте «Одиссея» ценят за классические спецэффекты и верность тексту — 7,0 баллов.

Кадр из сериала «Одиссея»

Европейская версия конца 60-х «Приключения Одиссея» до сих пор считается самой детализированной и имеет высокий рейтинг 8,5.

А вот классическая постановка 50-х «Странствия Одиссея» со знаменитым Кирком Дугласом сегодня выглядит уже несколько устаревшей — 6,6 баллов.

Канадский сериал 90-х «Одиссея» предлагает необычную трактовку: подросток в коме попадает в фантастический подземный мир. Несмотря на вольное прочтение, проект получил высокий рейтинг 8,1.

Современная версия «Улисс: Тёмная одиссея» представляет мрачную историю ветерана с амнезией. Однако критика разгромила фильм за слабый сценарий и актерскую игру, что отразилось в низком рейтинге 3,9.

Кадр из фильма «Улисс: Тёмная одиссея»

Светлана Левкина
