Безупречная Александрова играет врача с изъянами: новый сериал «Дыши» понравится даже тем, кто ругает российские сериалы

История акушерки, в жизни которой слишком много боли, зависимости и чужого давления.

На Okko вышел сериал «Дыши» — драма, о которой спорят даже те, кто обычно равнодушен к российским стриминговым новинкам.

Авторский проект Анны Кузнецовой заставляет смотреть на привычный телевизионный жанр с другой стороны. Здесь нет глянца, нет правильных героев. Всё слишком близко к реальности.

«Ноги вырвет»: реплика, которую невозможно забыть

Одна из сцен стала мемом ещё до того, как сериал посмотрели целиком. В кадре появляется Шахов — человек из девяностых с криминальным шлейфом. Его играет Пётр Буслов, автор культового «Бумера».

Он требует, чтобы его любовница рожала именно у Леры, главной героини. В довесок — угроза: «Если что — ноги вырву». Фраза звучит так убедительно, что становится символом всего мира сериала — жесткого, без скидок на слабость.

Лера — не идеальная героиня

Марина Александрова в этой роли ломает ожидания. Её Лера — акушерка с именем, но и с зависимостью.

Женщина, которая может выйти на работу нетрезвой, игнорировать детей, а потом флиртовать с парнем дочери.

Вроде бы это антигероиня, но именно в этом и сила образа: зритель колеблется между раздражением и сочувствием, понимая, что идеальных людей не существует.

Почему сериал работает

«Дыши» держит не на сюжетных ходах, а на атмосфере. Роды показаны как событие одновременно святое и страшное. Взаимоотношения в семье — как источник боли и зависимости.

Мужчины вокруг Леры показаны скорее угрозой, чем поддержкой. Сериал вытаскивает на поверхность то, что обычно люди прячут: одиночество, усталость, невозможность справиться с собственными ошибками.

Рейтинги и отклики зрителей

На «Кинопоиске» у сериала рейтинг 7,4. Зрители отмечают, что это «жизненная и атмосферная история», «одна из самых сложных и увлекательных драм года». Другие пишут: «Сериал вызывает тоску и даже опустошение, но оторваться невозможно».

«Дыши» — не о врачах и не о медицине. Это история о мире, в котором любая ошибка становится роковой. И фраза «ноги вырвет» здесь звучит как предупреждение: в этой реальности пощады не будет.

