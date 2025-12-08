Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

8 декабря 2025 15:42
«Краш»

Грядущий детектив рассказывает историю, в которой любовная драма сталкивается лоб в лоб с криминальным расследованием.

«Краш» — новый детективный сериал НТВ, в котором личная драма стремительно превращается в историю про расследование.

«Краш»: что в сюжете

По сюжету Краш вместе со своей возлюбленной Таней случайно оказывается свидетелем страшной аварии. Они уезжают, не понимая масштаба случившегося, а позже выясняется, что в той машине погибли родители девушки — влиятельный бизнесмен Валентин Павлов и его жена.

Полицейское расследование быстро закрывают, назначив виновного — водителя второй машины. Но Таня убеждена: Краш должен был остановиться, вызвать помощь, сделать хоть что-то. Она разрывает с ним все отношения.

Оставшись один, с виной и подозрениями, Сергей решает найти правду сам. Он устраивается водителем патрульного авто и шаг за шагом пытается понять, что произошло той ночью.

Так любовная история превращается в детектив: чем ближе он подбирается к истине, тем отчётливее становится, что в деле замешаны чужие интересы — и кто-то очень не хочет возвращаться к той аварии.

«Краш»

Главные роли и режиссёр

В сериале играют Юрий Дейнекин, Алина Дулова, Алексей Шевченков и Шамиль Мухамедов.

Режиссёр-постановщик: Александр Калугин («Зверобой 2», «Дельфин 2», «Чужая стая»).

Почему это одна из интригующих премьер НТВ

Во-первых, канал не часто делает проекты, где главным становится не следователь, а человек, который оказался рядом с преступлением и оказался втянут в расследование из-за собственных ошибок.

Во-вторых, завязка строится на эмоциональном конфликте: главный герой пытается вернуть доверие человека, чью жизнь разрушила его же импульсивность.

И наконец, интрига не раскрыта впрямую — создатели намекают, что официальная версия аварии далека от реальности, а Краш постепенно открывает историю, где слишком много совпадений, чтобы верить в случайность.

Планируется, что сериал покажут в 2026 году, но, возможно, раньше — сразу после выхода последнего эпизода «Скорой помощи 8» на НТВ, мы об этом писали ранее.

Также прочитайте: От режиссера «Первого отдела 5»: НТВ покажет шпионский сериал про игры КГБ и ЦРУ накануне встречи Горбачёва с Рейганом

Фото: Кадр из сериала «Краш»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале Векна не главный: звезда «Очень странных дел» проговорился, кто реально управляет злом в финале Читать дальше 8 декабря 2025
Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки Декабрь только начался, а сериалы уже рвут чарты: «Спартак: Дом Ашура» и «Тоннель» стали главными открытиями зимы, но это не все новинки Читать дальше 8 декабря 2025
Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным Мажор, но не Прилучный: НТВ приготовил для зрителей сюрприз — самый несерьезный детектив канала с Бондаренко Сапрыкиным Читать дальше 8 декабря 2025
Это что, «Зимородок» по-русски? В новом сериале с Робаком фиктивная помолвка оборачивается неожиданностью Это что, «Зимородок» по-русски? В новом сериале с Робаком фиктивная помолвка оборачивается неожиданностью Читать дальше 8 декабря 2025
«Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 «Вы попали туда, где выход один — смерть!»: 5 мощных сериалов-выживаний с хитрыми правилами и рейтингом выше 7.6 Читать дальше 6 декабря 2025
Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Детектив, поссоривший критиков и простых людей: новый мини-сериал на IMDb 7,7 разделил зрителей на два лагеря Читать дальше 6 декабря 2025
Новый сериал НТВ точно ударит в нерв зрителей — бывший сыщик выходит из тюрьмы и начинает охоту за правдой Новый сериал НТВ точно ударит в нерв зрителей — бывший сыщик выходит из тюрьмы и начинает охоту за правдой Читать дальше 6 декабря 2025
«Точку вроде поставили, но…» — зрители требуют продолжить «Бандитский Петербург» на НТВ спустя четверть века «Точку вроде поставили, но…» — зрители требуют продолжить «Бандитский Петербург» на НТВ спустя четверть века Читать дальше 6 декабря 2025
Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8» Маякин вернулся к роли экс-следователя: на НТВ выходит новый сериал, после которого вы забудете о «Скорой помощи 8» Читать дальше 5 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше