От режиссера «Зверобоя 2» и «Чужой стаи»: эту премьеру на НТВ считают одной из самых интригующих за последнее время

Грядущий детектив рассказывает историю, в которой любовная драма сталкивается лоб в лоб с криминальным расследованием.

«Краш» — новый детективный сериал НТВ, в котором личная драма стремительно превращается в историю про расследование.

«Краш»: что в сюжете

По сюжету Краш вместе со своей возлюбленной Таней случайно оказывается свидетелем страшной аварии. Они уезжают, не понимая масштаба случившегося, а позже выясняется, что в той машине погибли родители девушки — влиятельный бизнесмен Валентин Павлов и его жена.

Полицейское расследование быстро закрывают, назначив виновного — водителя второй машины. Но Таня убеждена: Краш должен был остановиться, вызвать помощь, сделать хоть что-то. Она разрывает с ним все отношения.

Оставшись один, с виной и подозрениями, Сергей решает найти правду сам. Он устраивается водителем патрульного авто и шаг за шагом пытается понять, что произошло той ночью.

Так любовная история превращается в детектив: чем ближе он подбирается к истине, тем отчётливее становится, что в деле замешаны чужие интересы — и кто-то очень не хочет возвращаться к той аварии.

Главные роли и режиссёр

В сериале играют Юрий Дейнекин, Алина Дулова, Алексей Шевченков и Шамиль Мухамедов.

Режиссёр-постановщик: Александр Калугин («Зверобой 2», «Дельфин 2», «Чужая стая»).

Почему это одна из интригующих премьер НТВ

Во-первых, канал не часто делает проекты, где главным становится не следователь, а человек, который оказался рядом с преступлением и оказался втянут в расследование из-за собственных ошибок.

Во-вторых, завязка строится на эмоциональном конфликте: главный герой пытается вернуть доверие человека, чью жизнь разрушила его же импульсивность.

И наконец, интрига не раскрыта впрямую — создатели намекают, что официальная версия аварии далека от реальности, а Краш постепенно открывает историю, где слишком много совпадений, чтобы верить в случайность.

Планируется, что сериал покажут в 2026 году, но, возможно, раньше — сразу после выхода последнего эпизода «Скорой помощи 8» на НТВ, мы об этом писали ранее.

