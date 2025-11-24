Меню
Третий сезон «Ночного агента» еще не вышел, но уже известно, что выйдет четвертый: власти Калифорнии выделили Netflix 30 000 000 долларов

24 ноября 2025 21:02
Кадр из сериала «Ночной агент»

В администрации штата согласны на любые налоговые кредиты, только чтобы съемки сериала продолжались.

Сериал «Ночной агент» уже «заглядывает» в будущее, хотя официального заявления о четвертом сезоне пока нет. По слухам, работа над сценарием следующей части уже началась — и это при том, что премьера третьего сезона зрителям еще только предстоит.

Четвертый сезон «Ночного агента»

Похоже, «Ночной агент» получит четвёртый сезон, хотя официального заявления пока не было. Важным сигналом стал налоговый кредит в $31,6 млн от властей Калифорнии, что подтверждает планы по съёмкам в Лос-Анджелесе.

Сценаристы уже приступили к работе над новыми сериями. При этом третий сезон ещё находится на этапе постпродакшена, и его премьера намечена на начало 2026 года.

Кадр из сериала «Ночной агент»

Успех «Ночного агента»

«Ночной агент» про харизматичного героя Питера Сазерленда с первых дней стал настоящим открытием Netflix. Уже в 2023 году он возглавил рейтинг самых популярных шоу платформы. Второй сезон повторил этот успех, сразу заняв первую строчку в чартах.

Хотя со временем ажиотаж немного снизился, у проекта сохранилась преданная аудитория. Зрительские оценки остаются стабильно высокими: 7.4 на IMDb и 80% «свежести» на Rotten Tomatoes.

Ранее портал «Киноафиша» писал отзывы на 2 сезон сериала.

Фото: Кадры из сериала «Ночной агент»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
