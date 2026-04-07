Никто не спорит, что «Место встречи изменить нельзя» хорош: но этот детектив СССР люблю не меньше — еще и любимая Агата Кристи

7 апреля 2026 09:54
Кадр из сериала «Место встречи изменить нельзя»

В СССР снималось немало интересных детективов. 

Конечно, поклонники детективного жанра особо обожают «Место встречи изменить нельзя». Однако в советский период было немало интересных детективов, в том числе и экранизации Агаты Кристи. Мы предлагаем вам обратить внимание на «Тайну «Черных дроздов».

О чем фильм

Дело начинается с убийства богатого и неприятного предпринимателя Джорджа Фортескью. Расследование вскрывает ряд таинственных смертей в его семье, и выясняется, что все они каким‑то образом связаны со старой детской песенкой. Это экранизация романа Агаты Кристи «Карман, полный ржи».

Почему стоит посмотреть

Этот фильм стоит смотреть прежде всего из‑за поразительно «английской атмосферы», которую советским кинематографистам удалось передать, хотя съемки велись в СССР. Он мрачный, загадочный и в то же время очень стильный — редкое сочетание для своего времени. Ия Саввина в роли мисс Марпл произвела на меня сильное впечатление. Вокруг неё собран отличный актерский состав — Владимир Зельдин, Любовь Полищук, Юрий Мороз. Сюжет построен как классический закрытый детектив, где убийца прячется среди своих, и это держит в напряжении до самого конца.

«Тайна «Черных дроздов»

Режиссёр Вадим Дербенёв умело вписал в историю элементы холодной войны 1983 года, что придало фильму дополнительную остроту и актуальность. По моим ощущениям, этот политический фон обогащает историю, но не разрушает детективную интригу. В целом это отличная находка для любителей интеллектуальных детективов с яркими характерами и ощутимой эпохой в качестве фона. Зрители также высоко оценивают этот детектив:

«Очень люблю этот фильм. смотрю его снов и снова. Отличная постановка Агаты Кристи. Андрей Харитонов - блистателен»

«Яркий пример того, как весьма посредственный роман стараниями съёмочной группы превращается почти в шедевр. Нагнетание зловещей атмосферы сделано мастерски, почти на уровне «Десяти негритят»

Фото: Кадры из сериала «Место встречи изменить нельзя», фильма «Тайна «Черных дроздов»» (1983)
Камилла Булгакова
