«Никогда в жизни так не смеялся»: этот фильм входит в число любимых у Киану Ривза — и он 1971 года

Актер до сих пор вспоминает это кино с теплотой.

Во время одного из недавних интервью Киану Ривза попросили назвать фильмы, которые особенно много для него значат. И среди них актер выделил «Гарольда и Мод» — трагикомедию Хэла Эшби 1971 года. Именно этот фильм Ривз считает одной из своих любимых картин, а одна сцена и вовсе заставила его смеяться сильнее, чем что-либо другое в кино.

Почему именно этот фильм

«Гарольд и Мод» рассказывает о молодом парне Гарольде, одержимом мыслями о смерти, и пожилой женщине Мод, которая, наоборот, умеет наслаждаться жизнью. На первый взгляд звучит как очень странная история, но именно в этом и кроется ее сила.

Фильм сочетает черный юмор, абсурд и неожиданно теплую драму, поэтому до сих пор считается крепкой американской классикой.

Какая сцена поразила Киану

По словам Ривза, сильнее всего его рассмешил момент, в котором Гарольд на свидании в отчаянии разбивает себе руку топором. Актер вспоминал, что, когда увидел эту сцену подростком в кинотеатре, «никогда в жизни так не смеялся в кино».

Чем фильм цепляет до сих пор

Важно, что «Гарольд и Мод» работает не только как комедия. Хэл Эшби снял историю, где высокий фарс соседствует с размышлениями о жизни, смерти, одиночестве и праве быть не таким, как все.

Возможно, именно поэтому фильм и запал Киану Ривзу так глубоко: он не просто смешной, а по-настоящему живой и немного безумный — из тех, что остаются с тобой надолго.