Киноафиша Статьи «Никогда в жизни так не смеялся»: этот фильм входит в число любимых у Киану Ривза — и он 1971 года

«Никогда в жизни так не смеялся»: этот фильм входит в число любимых у Киану Ривза — и он 1971 года

16 апреля 2026 09:25
Кадры из фильмов «Джон Уик», «Гарольд и Мод»

Актер до сих пор вспоминает это кино с теплотой.

Во время одного из недавних интервью Киану Ривза попросили назвать фильмы, которые особенно много для него значат. И среди них актер выделил «Гарольда и Мод» — трагикомедию Хэла Эшби 1971 года. Именно этот фильм Ривз считает одной из своих любимых картин, а одна сцена и вовсе заставила его смеяться сильнее, чем что-либо другое в кино.

Почему именно этот фильм

«Гарольд и Мод» рассказывает о молодом парне Гарольде, одержимом мыслями о смерти, и пожилой женщине Мод, которая, наоборот, умеет наслаждаться жизнью. На первый взгляд звучит как очень странная история, но именно в этом и кроется ее сила.

Фильм сочетает черный юмор, абсурд и неожиданно теплую драму, поэтому до сих пор считается крепкой американской классикой.

«Гарольд и Мод»

Какая сцена поразила Киану

По словам Ривза, сильнее всего его рассмешил момент, в котором Гарольд на свидании в отчаянии разбивает себе руку топором. Актер вспоминал, что, когда увидел эту сцену подростком в кинотеатре, «никогда в жизни так не смеялся в кино».

Чем фильм цепляет до сих пор

Важно, что «Гарольд и Мод» работает не только как комедия. Хэл Эшби снял историю, где высокий фарс соседствует с размышлениями о жизни, смерти, одиночестве и праве быть не таким, как все.

Возможно, именно поэтому фильм и запал Киану Ривзу так глубоко: он не просто смешной, а по-настоящему живой и немного безумный — из тех, что остаются с тобой надолго.

Фото: Кадры из фильмов «Джон Уик», «Гарольд и Мод»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
«Чудовищная трата времени»: критики выставили новому фильму с Киану Ривзом позорные 30% на RT «Чудовищная трата времени»: критики выставили новому фильму с Киану Ривзом позорные 30% на RT Читать дальше 15 апреля 2026
Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2» Самый жуткий маньяк 2024 года вернется: кого сыграет Кейдж в «Собирателе душ 2» Читать дальше 17 апреля 2026
Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Помните эффектную Катю Сергееву из «Полицейской академии 7»? За эти 30 лет она стала только краше Читать дальше 14 апреля 2026
Грин-де-Вальд или Дамблдор? Поставлю точку в вечном споре, кто сильнее Грин-де-Вальд или Дамблдор? Поставлю точку в вечном споре, кто сильнее Читать дальше 17 апреля 2026
Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Обожала этот сериал с Чаком Норрисом, но не видела концовку: чем завершился на самом деле «Крутой Уокер» Читать дальше 17 апреля 2026
Звезда «Больницы Питт» впервые признался, почему доктора Самиру уберут из сериала: разгадка кроется в финале Звезда «Больницы Питт» впервые признался, почему доктора Самиру уберут из сериала: разгадка кроется в финале Читать дальше 16 апреля 2026
Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон» Эта сцена 18+ с Сидни Суини в первой же серии новой «Эйфории» обернулась громким скандалом: «Испортила весь сезон» Читать дальше 16 апреля 2026
Эти 3 зарубежных фильма смотрели все в СССР в 50-е: в кинотеатры скапливались километровые очереди Эти 3 зарубежных фильма смотрели все в СССР в 50-е: в кинотеатры скапливались километровые очереди Читать дальше 16 апреля 2026
100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года 100 000 000 долларов за выходные: «Дьявол носит Prada 2» претендует на звание главной новинки 2026 года Читать дальше 16 апреля 2026
