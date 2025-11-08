Меню
Киноафиша Статьи «Никогда не видел даже "Во все тяжкие"»: звезда «Гарри Поттера» признался, что смотрит вместо громких хитов

8 ноября 2025 20:04
Дэниел Рэдклифф

Как выяснилось, актер — поклонник анимации.

Дэниел Рэдклифф — один из самых узнаваемых актеров своего поколения, чья популярность давно вышла далеко за рамки роли, сделавшей его звездой. Хотя, конечно, миллионы знают его как Гарри Поттера: для них он останется «мальчиком, который выжил». Эта роль принесла ему всемирную славу, состояние и невероятную узнаваемость.

Но в дальнейшем он сознательно пошел против амплуа, выбирая сложные, странные и часто независимые проекты. Как выяснилось, в реальной жизни Рэдклифф вообще далек от кино и предпочитает смотреть мультики. Есть у него и свои фавориты.

Любимые мультфильмы Дэниела Рэдклиффа

Актёр с детства сохранил любовь к мультсериалу «Симпсоны» и до сих пор выбирает взрослую мультипликацию вместо серьезного кино. В своих интервью он поясняет, что сознательно избегает сложных драматических сериалов.

Кадр из мультсериала «Симпсоны»

«Никогда не видел "Во все тяжкие" или "Сопрано". Я просто выдержать не могу эти многочасовые ленты», — объяснил Рэдклифф.

Еще одно особое место в его личном рейтинге занимает «Конь БоДжек». Рэдклифф открыто называет его одним из величайших телевизионных произведений всех времен, отмечая глубину и уникальность этого мультсериала.

Кадр из мультсериала «Конь БоДжек»

Участие Дэниела Рэдклиффа в мультфильмах

Актер неоднократно пробовал себя в озвучивании анимационных проектов. Он трижды становился гостем культовых «Симпсонов», где подарил голос самым разным персонажам. Среди них были ироничная пародия на Роберта Паттинсона, специалист по соколиной охоте и даже альтернативная версия самого себя.

Его голос также можно услышать в других знаковых мультсериалах для взрослых. Актёр участвовал в проектах «Робоцып», «Конь БоДжек» и фантастическом «Рике и Морти».

Ранее портал «Киноафиша» писал про серию «Симпсонов», которую едва не вырезали из-за слишком мрачного сюжета.

Фото: Кадры из мультсериалов «Конь БоДжек», «Симпсоны», фильма «Гарри Поттер 20 лет спустя: Возвращение в Хогвартс» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
