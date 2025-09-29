Меню
Никогда не смотрели «Звездные войны» и не знаете, с чего начать? Нашли самый простой способ погружения во франшизу

29 сентября 2025 12:19
Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

Нужно лишь соблюдать определенный порядок.  

«Звёздные войны» — не только одна из самых важных кинофраншиз всех времен, но еще и одна из самых больших. Более десяти полнометражных фильмов, свыше десятка дополнительных телесериалов и множество другого контента — эта вселенная может отпугнуть зрителей, еще не посвященных в сюжет.

Тем более, что фильмы «Звёздных войн» выходили не в хронологическом порядке, и это затрудняет определение точки отсчета истории для новых поклонников. Но начать знакомство с франшизой не так сложно, как может показаться. Для новичков есть два основных метода.

В порядке выхода

Самый простой способ для новых фанатов окунуться в галактику «Звёздных войн» — смотреть каждый фильм в порядке их выхода. Необязательно ориентироваться на хронологию: каждая трилогия представляет собой проект, который работает сам по себе, даже если кто-то не видел приквелы.

Таким образом, совершенно новый зритель должен начать с Эпизода IV — «Новая надежда» и дальше ориентироваться на даты премьер. А такие ленты как «Хан Соло: Звёздные Войны. Истории» и «Изгой-Один. Звёздные Войны: Истории» даже можно пропустить, если не хочется глубоко погружаться в данный мир.

Данный способ позволит первыми посмотреть лучшие картины «Звёздных войн» и сохранит все основные сюжетные повороты, такие как раскрытие личности Дарта Вейдера.

Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»

В хронологическом порядке

Более пытливые зрители, которые хотели бы ощутить всю эмоциональность саги, должны начать с Эпизода I — «Скрытая угроза». Этот способ фанаты считают канонически верным.

Правда, сразу стоит предупредить: тогда новичков ждут спойлеры к оригинальной трилогии, которую они посмотрят позже приквелов.

Кадр из фильма «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»

«Хардкорный» метод

Кстати, в Сети среди уже опытных фанатов сейчас набирает популярность еще один способ пересмотреть франшизу. Его еще называют «хардкорным» по степени запутанности.

Порядок просмотра начинается с Эпизода IV — «Новая надежда», а затем Эпизода V — «Империя наносит ответный удар». Однако вместо перехода к следующему эпизоду зрители «отматывают назад» к приквельной трилогии. Посмотрев Эпизоды I, II и III, зрители затем перепрыгнут вперед к эпическому заключению в Эпизоде VI — «Возвращение джедая».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что Кинг назвал лучший фильм из «Звездных войн».

Фото: Кадры из фильмов «Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза» (1999), «Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда» (1977)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
