И кошка, и корова: посчитали, сколько всего зверят упоминается в песне из «Синего трактора» - вот почему она такая длинная

Песня «По полям» (или еще ее знают как «Едет трактор») из мультсериала «Синий трактор» представляет собой интерактивное музыкальное путешествие, где зрители постепенно знакомятся с различными животными.

Особенность заключается в том, что каждое существо сначала слышно благодаря его характерному звуку — ржанию или мычанию. В песенке ребенку предлагают угадать, кто это.

А вот увидеть животное в прицепе трактора сначала нельзя. Только спустя несколько звуков от него открывается дверца и звучит название «корова» или «кошка». Получается игра, которую обожают маленькие зрители.

Меняются не только животные, но и цвета транспортного средства. Например, в красном тракторе едет баран, а в оранжевом — собака.

Структура песни построена на смене 12 куплетов, в каждом из которых демонстрируется новое животное. В общей сложности в кадре последовательно появляются корова, овечка, свинья, собака, коза, петух, тигр, кошка, лягушка, ослик, лошадь и гусь.

Это помогает детям не только запоминать животных, но и связывать их с определенными звуками и цветами. Продолжительность песни составляет 8 минут 35 секунд.

