Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград

На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград

8 декабря 2025 16:11
Кадр из фильма «Цинга»

Список тех, кого хвалили, достаточно непредсказуем.

«Цинга» стала главным сюрпризом 4-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». На фестивале ждали громких премьер, но именно дебют Головнёва забрал внимание — тихо вошёл в программу и уверенно вышел лидером. Картина собрала главные награды и стала тем фильмом, о котором после показа говорят в фойе дольше, чем длится сама церемония.

Лучший фильм и сильные роли

Главный герой истории — молодой послушник, которого Никита Ефремов играет почти на изломе. На фоне августовского путча 1991 года он остаётся на Ямале, чтобы обратить оленеводов в православие.

Вера здесь сталкивается с реальностью — и с мистической болезнью, принимающей образ женщины. За эту роль Ефремов получил актёрскую награду, а сам фильм — призы за лучший сценарий и лучший игровой дебют.

Маша Кошина также не осталась без внимания: её работа в «Холодном сердце» Владимира Котта принесла награду за лучшую женскую роль. Фестиваль снова подтвердил: сильные персонажи и честные эмоции решают больше, чем бюджет и громкие имена.

Новый голос в режиссуре

Приз за лучшую режиссуру достался Савелию Осадчему за «Мальчика-птицу». Лента уже успела отметиться на фестивале «Короче», но именно на «Зимнем» получила масштабное признание. История молодого героя, сыгранного Денисом Хохриным, снова доказала, что авторское кино может быть точным, резким и очень живым.

Отдельно отметили визуальное решение фильма «Навар». Картина Артура Григорьева — смесь неонуара, советской эстетики и отсылок к гонконгскому боевику. За камерой стоял дебютант Антон Громов, и его работа стала одной из самых обсуждаемых.

Особые награды и новые имена

Жюри выделило Евгения Лаврентьева за фильм «Свобода» — полностью снятый на его собственные деньги. Даже заставку он сделал честно, под именем своего ИП, что фестиваль назвал «свободой за свой счёт».

«ВКонтакте», партнёр фестиваля, вручила свои призы. Победителем кинорынка стал проект Ивана Вдовина «Самая умная улица в мире» — история об Академгородке. А картину «Пастбища богов» Анара Аббасова соцсеть поддержит в прокате.

Итоги «Зимнего»

Фестиваль собрал более 12 тысяч зрителей за неделю. Площадки — «Художественный», «Иллюзион» и «Москино Ангара» — были заполнены почти на каждом показе. «Зимний» вновь сработал на свою главную цель: вернуть внимание к авторскому кино и показать, что в России появляется новое поколение режиссёров, которые не боятся искать собственный язык.

Также прочитайте: «Невский» возвращается, и не он один: полный список новых сериалов с Антоном Васильевым на ближайший год

Фото: Кадр из фильма «Цинга»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности Советский хит «Белое солнце пустыни» получит новое прочтение: уже известно, кто сыграет товарища Сухова и другие подробности Читать дальше 4 декабря 2025
Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Кто снялся в новогоднем фильме «Ёлки 12»: актёрский состав возвращается к истокам и получает новое дыхание Читать дальше 9 декабря 2025
Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Как создавали огненные миры Пандоры: секреты съёмок нового «Аватара» — от живого пламени до «умного» пепла Читать дальше 9 декабря 2025
В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ В 2023 году эта история наделала много шума: в основе российского триллера – реальное громкое дело Андроновой, у которой украли голос в век ИИ Читать дальше 8 декабря 2025
В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер В Голливуде эту звезду «отменили» после ужасного скандала, а в России готовы сделать новым Бондом: где сыграет Арми Хаммер Читать дальше 7 декабря 2025
Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Помните культовую сцену с Воландом из «Мастера и Маргариты»? Там засветились десятки реальных «знаменитостей» — разобрали самых опасных из них Читать дальше 7 декабря 2025
«Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет «Гуд-бай, Америка!» — но зачем Данила Багров вообще туда рванул в фильме «Брат-2»? Скрытый мотив поездки, который мы пропускали много лет Читать дальше 6 декабря 2025
«Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней «Дочь маньяка» из сериала «Как приручить лису» появится в новом сериале: теперь ей предстоит спасти сестру за 9 дней Читать дальше 5 декабря 2025
«Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4 «Подъехала порция душноты»: зрители разгромили одну из главных премьер сезона с Лоуренс и Паттинсоном — рейтинг еле дотянулся до 6,4 Читать дальше 5 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше