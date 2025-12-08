На фестивале «Зимний» выбрали лучший фильм 2025 года — в главной роли потрясающий Никита Ефремов: какие проекты еще удостоились наград

«Цинга» стала главным сюрпризом 4-го Открытого российского фестиваля авторского кино «Зимний». На фестивале ждали громких премьер, но именно дебют Головнёва забрал внимание — тихо вошёл в программу и уверенно вышел лидером. Картина собрала главные награды и стала тем фильмом, о котором после показа говорят в фойе дольше, чем длится сама церемония.

Лучший фильм и сильные роли

Главный герой истории — молодой послушник, которого Никита Ефремов играет почти на изломе. На фоне августовского путча 1991 года он остаётся на Ямале, чтобы обратить оленеводов в православие.

Вера здесь сталкивается с реальностью — и с мистической болезнью, принимающей образ женщины. За эту роль Ефремов получил актёрскую награду, а сам фильм — призы за лучший сценарий и лучший игровой дебют.

Маша Кошина также не осталась без внимания: её работа в «Холодном сердце» Владимира Котта принесла награду за лучшую женскую роль. Фестиваль снова подтвердил: сильные персонажи и честные эмоции решают больше, чем бюджет и громкие имена.

Новый голос в режиссуре

Приз за лучшую режиссуру достался Савелию Осадчему за «Мальчика-птицу». Лента уже успела отметиться на фестивале «Короче», но именно на «Зимнем» получила масштабное признание. История молодого героя, сыгранного Денисом Хохриным, снова доказала, что авторское кино может быть точным, резким и очень живым.

Отдельно отметили визуальное решение фильма «Навар». Картина Артура Григорьева — смесь неонуара, советской эстетики и отсылок к гонконгскому боевику. За камерой стоял дебютант Антон Громов, и его работа стала одной из самых обсуждаемых.

Особые награды и новые имена

Жюри выделило Евгения Лаврентьева за фильм «Свобода» — полностью снятый на его собственные деньги. Даже заставку он сделал честно, под именем своего ИП, что фестиваль назвал «свободой за свой счёт».

«ВКонтакте», партнёр фестиваля, вручила свои призы. Победителем кинорынка стал проект Ивана Вдовина «Самая умная улица в мире» — история об Академгородке. А картину «Пастбища богов» Анара Аббасова соцсеть поддержит в прокате.

Итоги «Зимнего»

Фестиваль собрал более 12 тысяч зрителей за неделю. Площадки — «Художественный», «Иллюзион» и «Москино Ангара» — были заполнены почти на каждом показе. «Зимний» вновь сработал на свою главную цель: вернуть внимание к авторскому кино и показать, что в России появляется новое поколение режиссёров, которые не боятся искать собственный язык.

