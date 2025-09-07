Меню
Никакой жестокости, только загадки и убийства с юмором: этот свежий детектив-сериал из Британии не просто так получил 86% свежести

7 сентября 2025 09:54
«Дело о загадочном убийстве»

Лёгкий, остроумный и атмосферный сериал «Дело о загадочном убийстве» помогает отвлечься от проблем и погрузиться в мир расследований и преступлений.

Британия выпустила сериал, который уже называют наследником классических деревенских детективов.

Сериал «Дело о загадочном убийстве» (2025) сочетает атмосферу старинных улочек, неторопливый юмор и хитроумные загадки, которые держат зрителя до финальных титров.

Деревушка, кроссворд и убийство

События разворачиваются в крошечном городке Бейкербери, где внезапно находят тело молодой женщины.

На месте преступления — не только загадочная записка, но и фрагмент кроссворда. Местная полиция теряется, а мэр впадает в панику, опасаясь, что это почерк серийного убийцы.

И вот тут появляется Кора Фелтон — автор кроссвордов с задорным характером, которая решает помочь следствию.

Почти мисс Марпл, но с характером

Кора — главная звезда проекта. Её образ создала Филлис Логан, известная зрителям по «Аббатству Даунтон», и здесь актриса совершенно неузнаваема.

Логан играет эксцентричную, упрямую и невероятно обаятельную женщину, которая легко впутывается в авантюры, но всегда оказывается на шаг впереди.

Именно её харизма и баланс юмора с напряжением сделали сериал таким притягательным.

Что говорят зрители и критики

На IMDb у сериала уже 7.2, а свежесть на Rotten Tomatoes уже дошла до 86%.

Зрители называют проект «уютным, но интригующим» и «идеальным для вечернего просмотра».

Один из отзывов гласит:

«Вроде бы спокойная история, а потом ловишь себя на том, что смотришь уже третью серию подряд».

Критики отмечают, что сериал удачно вписывается в жанр cozy-crime (уютный детектив), но при этом предлагает необычные сюжетные ходы и харизматичных героев.

Для тех, кто скучает по старой доброй классике

«Дело о загадочном убийстве» — это находка для любителей загадок без излишней жестокости и кровавых сцен.

Здесь важнее не шокировать зрителя, а заставить его разгадывать преступление вместе с героями. А красивые британские пейзажи и живые персонажи делают просмотр особенно приятным.

Фото: Кадр из сериала «Дело о загадочном убийстве»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
