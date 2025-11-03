Меню
Киноафиша Статьи Никакой «пошлой и приторной» свадьбы в церкви: звезда «Бедной Насти» настаивал на другом финале

3 ноября 2025 06:02
Кадр из сериала «Бедная Настя»

Судьба Корфа могла сложиться печально.

В начале 2000-х «Бедная Настя» стала настоящим телевизионным явлением. Более сотни серий с интригами, тайнами и любовными драмами на фоне аристократической жизни XIX века покорили миллионы зрителей.

Но мало кто знает, что финал этой саги мог быть совершенно другим.

Финал сериала «Бедная Настя»

Сквозной линией через весь сериал «Бедная Настя» прошла сложная любовная история Владимира Корфа и Анны Платоновой. Изначально их отношения складывались драматично — Владимир причинял героине немало страданий.

Однако к середине сериала персонаж начал меняться под влиянием любви к Анне. Его искреннее преображение стало одним из ключевых элементов сюжета. В финале Корф не только расправляется с врагами, но и добивается расположения возлюбленной.

Заключительные кадры показывают их трогательную свадьбу.

Кадр из сериала «Бедная Настя»

Как мог заканчиваться сериал

Исполнитель роли Владимира Корфа Даниил Страхов активно выступал против свадебного финала в «Бедной Насте». По слухам, актёр хотел дистанцироваться от романтических сцен из-за личных обстоятельств — в то время активно обсуждали его роман с партнёршей Еленой Кориковой, что угрожало его браку.

Страхов предлагал альтернативный финал.

«После гибели персонажа Макарского нужно было сослать Корфа на Кавказ», — признался актер.

Получившейся концовкой он был недоволен.

«Получился американский хэппи-энд с венчанием в церкви, приторный, пошловатый и неубедительный, настоящий сахарный сироп», — отметил Страхов

Если бы создатели прислушались к мнению Страхова, сериал завершился бы совершенно иначе — без свадьбы главных героев, с более драматичным финалом.

Ранее портал «Киноафиша» писал про реальных персонажей в сериале.

Фото: Кадры из сериала «Бедная Настя»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
