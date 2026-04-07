Это не комедия: какое наказание должны были понести Трус, Балбес и Бывалый в «Самогонщиках» в 1960-х

Короткометражная комедия Леонида Гайдая «Самогонщики» продолжает радовать зрителей и сегодня. Однако если бы задержание Труса, Балбеса и Бывалого проводили не вымышленные киногерои в погонах, а настоящие сотрудники органов, последствия оказались бы гораздо серьёзнее. Особенно это касается 1961 года — именно тогда в СССР ввели жёсткие меры против подпольного производства алкоголя.

Чем грозило самогоноварение в 1960-е

В год выхода фильма в силу вступил особый указ Президиума Верховного Совета РСФСР, напоминает автор Дзен-канала «Лавка старьёвщика».

Если спиртное готовили исключительно для собственных нужд, нарушителю грозило либо денежное взыскание в размере 300 рублей, либо лишение свободы сроком на один год. Но когда продукция шла на продажу, наказание ужесточалось до трёх лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Трус, Балбес и Бывалый наладили практически цеховое производство: изготавливали фирменные напитки, разливали их партиями и складировали. Один варил, второй разливал, третий расфасовывал — все признаки организованной группы сбыта. А значит, каждому из троицы светил полный срок — все три года.

Ситуация в 2020-е годы

Сегодня в России готовить самогон для личного употребления не запрещено. Но как только дело доходит до торговли, вступают в силу другие правовые нормы.

Согласно КоАП РФ, за изготовление и перевозку алкоголя в крупных объёмах (свыше 10 литров) полагается административный штраф — до 50 тысяч рублей.

Если же фиксируется коммерческая деятельность без соответствующей лицензии и доход превышает 1,5 миллиона рублей, в дело вступает статья 171 Уголовного кодекса. Максимальное наказание по ней — до трёх лет тюремного заключения. Современные продолжатели дела гайдаевской троицы по-прежнему идут под риск.