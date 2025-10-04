«Никакой благодарности от этих детей!»: зрители не отпускают «Чужой: Земля» и ждут даты выхода 2 сезона (примерная уже есть)

Финал разделил фанатов на два лагеря, но продолжения все равно хотят большинство.

Сериал «Чужой: Земля» закрылся на восьмом эпизоде, но финал оказался таким, что зрители теперь требуют продолжения. Корпорации, гибриды, дети-бессмертные и чужие — слишком много тем, чтобы поставить точку.

FX молчит, но известно: за первые шесть дней проект собрал более 9 миллионов просмотров, а это значит, что разговоры о втором сезоне неслучайны. В кулуарах обсуждают дату — вероятнее всего, конец 2026-го или 2027 год.

Когда ждать второй сезон

Официального подтверждения нет, но создатель Ноа Хоули в интервью признался, что видит историю как многочастную. А значит, восьмисерийный первый сезон — лишь начало. Фанаты уже спорят, сумеет ли продолжение объяснить, куда делись гибриды и почему о них нет упоминаний в классических фильмах.

Что должны объяснить

Главный вопрос — судьба гибридов. Они появились в 2120 году, всего за два года до событий «Чужого» 1979-го, но дальше о них нет ни слова. Значит, во втором сезоне авторы обязаны либо «стереть» их из истории, либо дать объяснение, как они исчезли.

Что пишут зрители

На портале «Киноафиша» кипят страсти. Одни уверены, что проект расширил вселенную:

Дмитрий Зиновьев: «Честь и хвала Ною Хоули, что он решил пойти по пути оригинальности и расширения лора вселенной ксеноморфов. Да, есть спорные решения, но это реально что-то новое, а не самокопирование как „Ромул“».

Другие называют проект катастрофой:

Vinsent Vega: «Это уже черная дыра! Да здравствует черная дыра! Что мы смотрим? Приключения электроника? Очень странные дела? Инопланетянин 1982 года? Конечно, сделана ставка на новое поколение зрителей. Им нужна новая фантасмагория с детьми в главной роли, этого достаточно, чтобы ещё лет 10 держать внимание. А мы, кто пережил леденящий ужас „Ностромо“ или философию „Прометея“ и „Завета“, списаны и устарели».

Есть и более короткие, но не менее эмоциональные отклики:

Adeлна: «Да что-то так себе... Никакой благодарности от этих детей! Им дали бессмертие — и вот, как они оплатили».

Вадим Брежнев: «Да сидящие в Голливуде сценаристы что-нибудь придумают для нового поколения. Дыры есть, как и во всей франшизе. Но мне лично сериал понравился».

Сергей Харитоненко: «Зачем Хоули сделал приквел? Зачем переврал „Чужого“? Чужому нужен живой носитель, он засадный хищник. А тут носится как угорелый и убивает всех подряд. Достаточно убрать из сериала перевранного Чужого — и будет нормальный киберпанк».

Александр Маковецкий: «Спасибо за новость, как фанат был приятно удивлён. Киноделы смогли соблюсти баланс и наконец расширить ту сторону вселенной, о которой мы не знали. Теперь всё о соперничестве будут рассказывать посредством Чужих».

Фанаты спорят, ругаются, восторгаются — но ясно одно: равнодушных не осталось. А значит, FX вряд ли оставит эту историю без продолжения.

Читайте также: Кто же такой Оцеллус в сериале «Чужой: Земля»: этот монстр может стать кошмаром даже для ксеноморфов