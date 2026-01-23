Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна

Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна

23 января 2026 11:21
Кадр из сериала «Великолепный век»

Султан намеревался расправиться с наследником.

Сериал «Великолепный век» детально раскрывал непростую жизнь султана Сулеймана и его напряжённые отношения с детьми. Падишах отличался крайней подозрительностью, постоянно опасаясь потерять трон. Это заставляло его сомневаться даже в самых близких и в итоге отправлять их на смерть.

В результате такой политики Сулейман пережил многих собственных сыновей. Жестокой иронией судьбы стало то, что он и сам в детстве чудом избежал гибели.

Его отец, султан Селим I, известный своей суровостью, казнил всех своих наследников, кроме одного единственного — будущего Сулеймана Великолепного.

Жестокость Селима I

Селим I пришёл к власти не через законное наследие, а через переворот, свергнув собственного отца с помощью верных ему янычар. Судьба свергнутого султана осталась тайной — по слухам, он стал жертвой отравления по дороге в изгнание.

Оказавшись на троне, Селим оказался в плену собственного страха. Параноидальная боязнь потерять власть стала движущей силой его ужасающих решений. Он методично устранял любую потенциальную угрозу, начав с ближайших родственников.

По его приказу были казнены родные братья, а затем и все их сыновья. Пиком его беспощадности стала судьба его собственных детей. Из нескольких сыновей двое умерли в детстве от болезней.

А трое других были убиты по прямому приказу отца. В этой тотальной чистке выжил лишь один — Сулейман.

Сулейман Великолепный

Выжить Сулейману во многом помогла его мать, наложница Айше Хафса. Она родила султану четырёх дочерей и всего одного сына. Положение девочек было относительно безопасным, а вот мальчик постоянно находился под угрозой.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Хафса прекрасно понимала характер Селима и делала всё, чтобы доказать свою и сына безграничную преданность. Она учила наследника правильному поведению.

Именно по её совету юный Сулейман в разговорах с отцом публично отказывался от любых намёков на престол. Он старательно изображал полное равнодушие к политике и войне, называя себя лишь верным рабом султана.

Однако, по легендам, Селим всё же однажды усомнился в сыне. В качестве проверки он отправил Сулейману роскошный, но отравленный халат.

От верной гибели будущего падишаха спас его близкий друг Ибрагим. Он заподозрил неладное и посоветовал сначала надеть подарок на слугу. Тот надел халат и мгновенно умер, раскрыв страшный замысел отца.

Кадр из сериала «Великолепный век»

Ранее портал «Киноафиша» писал про 7 лучших сериалов Netflix 2025 года с рейтингом от 90 до 100%.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Только против этих двух женщин Хюррем никогда не плела интриги: а ведь они обе были близки султану Только против этих двух женщин Хюррем никогда не плела интриги: а ведь они обе были близки султану Читать дальше 20 января 2026
Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Не тянут кота за хвост: сколько серий у «Мехмеда: Султана Завоевателей» и что ждет в финале 3 сезона (а он уже 27 января) Читать дальше 23 января 2026
Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Мустафа из «Великолепного века» был фаворитом, но не выбором Сулеймана: кому султан на самом деле хотел отдать империю Читать дальше 20 января 2026
Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Так уж ли хороша Настенька? Пересмотрела «Морозко» и поняла, кто там на самом деле лучшая невеста Читать дальше 24 января 2026
Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Узнаете этот пошлый факт про советское кино и больше не сможете как обычно пересматривать любимые фильмы: глаз не сведете с одного места Читать дальше 24 января 2026
Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Сломала голову над тем, почему бандиты из «Черной кошки» ездили на приметном хлебном фургоне: раньше это понимали только те, кто застал 1950-е Читать дальше 24 января 2026
«Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники «Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники Читать дальше 24 января 2026
На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» На Netflix испортили «Машу и медведя» всего одним махом: «Кошмар. Эта версия ужасна» Читать дальше 24 января 2026
Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Читать дальше 24 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше