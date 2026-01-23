Никакого «Великолепного века» могло и не быть: кто спас Сулеймана от жестокого отца — тут даже Хафса была бессильна

Сериал «Великолепный век» детально раскрывал непростую жизнь султана Сулеймана и его напряжённые отношения с детьми. Падишах отличался крайней подозрительностью, постоянно опасаясь потерять трон. Это заставляло его сомневаться даже в самых близких и в итоге отправлять их на смерть.

В результате такой политики Сулейман пережил многих собственных сыновей. Жестокой иронией судьбы стало то, что он и сам в детстве чудом избежал гибели.

Его отец, султан Селим I, известный своей суровостью, казнил всех своих наследников, кроме одного единственного — будущего Сулеймана Великолепного.

Жестокость Селима I

Селим I пришёл к власти не через законное наследие, а через переворот, свергнув собственного отца с помощью верных ему янычар. Судьба свергнутого султана осталась тайной — по слухам, он стал жертвой отравления по дороге в изгнание.

Оказавшись на троне, Селим оказался в плену собственного страха. Параноидальная боязнь потерять власть стала движущей силой его ужасающих решений. Он методично устранял любую потенциальную угрозу, начав с ближайших родственников.

По его приказу были казнены родные братья, а затем и все их сыновья. Пиком его беспощадности стала судьба его собственных детей. Из нескольких сыновей двое умерли в детстве от болезней.

А трое других были убиты по прямому приказу отца. В этой тотальной чистке выжил лишь один — Сулейман.

Сулейман Великолепный

Выжить Сулейману во многом помогла его мать, наложница Айше Хафса. Она родила султану четырёх дочерей и всего одного сына. Положение девочек было относительно безопасным, а вот мальчик постоянно находился под угрозой.

Хафса прекрасно понимала характер Селима и делала всё, чтобы доказать свою и сына безграничную преданность. Она учила наследника правильному поведению.

Именно по её совету юный Сулейман в разговорах с отцом публично отказывался от любых намёков на престол. Он старательно изображал полное равнодушие к политике и войне, называя себя лишь верным рабом султана.

Однако, по легендам, Селим всё же однажды усомнился в сыне. В качестве проверки он отправил Сулейману роскошный, но отравленный халат.

От верной гибели будущего падишаха спас его близкий друг Ибрагим. Он заподозрил неладное и посоветовал сначала надеть подарок на слугу. Тот надел халат и мгновенно умер, раскрыв страшный замысел отца.

