Киноафиша Статьи Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых

Никакого доброго Леопольда или Винни-Пуха: 4 жутких советских мультика, от которых мурашки даже у взрослых

8 сентября 2025 18:37
Кадры из мультфильмов «Лень» (1979), «Цветок папоротника» (1979), «Большой Тылл» (1980), «В тишине» (1989)

Детям картины лучше не показывать.

Советская мультипликация хранит не только добрые воспоминания о трогательных героях. За некоторыми из знакомых с детства сюжетов скрывалась совершенно иная вселенная — смелая, экспериментальная и порой пугающе странная.

Авторы тех лет играли с формой, создавая причудливые визуальные миры, где реальность смешивалась с абсурдом. Некоторые их творения были настолько атмосферными, что прочно врезались в память, превращаясь в источник самых настоящих ночных кошмаров.

«Лень» (1979)

Евгений Сивоконь создал не просто мультфильм «Лень», а настоящий образец мотивации. Всего за семь минут социальная сатира показывает, во что может превратиться жизнь, если позволить лени и безволию взять верх.

Кадр из мультфильма «Лень» (1979)

«Цветок папоротника» (1979)

С первых секунд эта экранизация Гоголя «Цветок папоротника» погружает в мрачный мир славянских мистических поверий. Здесь нет места доброму волшебству — только тревожные образы, тёмные леса и пугающая нечисть.

Таинственный цветок несёт не удачу, а проклятие, а поиски клада оборачиваются встречей с тёмными силами. Анимация напоминает психоделический кошмар.

Кадр из мультфильма «Цветок папоротника» (1979)

«Большой Тылл» (1980)

Мультфильм «Большой Тылл» ломает все представления о героическом эпосе. Это не торжественная сказка о подвигах, а мрачная и кровавая трагедия.

Сильный и смелый богатырь сражается за родную землю, теряет возлюбленную и в конце концов сам гибнет от вражеского меча — его голова отрублена прямо на экране.

Сцены битв поражают пугающей откровенностью: здесь и реки крови, и летящие конечности, и беспощадная жестокость, немыслимая для советской анимации того времени.

Кадр из мультфильма «Большой Тылл» (1980)

«В тишине» (1989)

«В тишине» — анимационная экранизация рассказов Кортасара, которая с первых кадров погружает в атмосферу тотального одиночества и тревоги. Главный герой оказывается в пустынном отеле, где тишина становится почти физически давящей.

Дни проходят в гнетущем безмолвии, а ночи превращаются в кошмар — ему слышатся душераздирающие крики младенца, которого нет, а стены комнаты начинают жить собственной пугающей жизнью. Это история не про сверхъестественное, а про медленное погружение в безумие.

Кадр из мультфильма «В тишине» (1989)

Ранее портал «Киноафиша» писал, что в Финляндии показывают на уроках российский мультик.

Фото: Кадры из мультфильмов «Лень» (1979), «Цветок папоротника» (1979), «Большой Тылл» (1980), «В тишине» (1989)
Светлана Левкина
