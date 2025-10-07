Никакая она не злодейка: 2 цитаты Махидевран, после которых ее будет только жалко

Меню
7 октября 2025 15:42
Кадр из сериала «Великолепный век»

Она стала жертвой борьбы с Хюррем.

Махидевран из «Великолепного века» — героиня, которая неизменно вызывает споры. Кто-то её обожает, кто-то терпеть не может, но остаться равнодушным просто не получается.

С одной стороны, она — воплощение изящества. С другой — мастер интриг и провокаций. Вспомнить хотя бы трагедию с беременной наложницей, жестокие издевательства над Хюррем или попытку отравления. Казалось бы, все говорит о ней как об отрицательном персонаже.

Однако многие зрители отказываются считать её откровенной злодейкой. И этому есть веское основание. Всего две фразы, произнесенные Махидевран, полностью раскрывают её суть и заставляют взглянуть на неё под совершенно другим углом.

«Самое тяжкое наказание для твоего врага — получить прощение. И он окажется перед лицом своей совести»

В этом и скрыта сила. Ведь прощая, человек не проявляет слабость. Наоборот, он лишает врага власти над своими чувствами.

Похожая история случилась и с Махидевран. В конечном счете она перестала бороться с Хюррем, когда уже ничего не осталось. Она нашла в себе силы даже простить её.

Хотя, конечно, мысль о том, что она всё-таки пережила свою соперницу, наверняка доставила ей некоторое удовлетворение в финале.

Кадр из сериала «Великолепный век»

«Беда учит лучше всех предостережений и советов»

Трагедия объясняет положение дел куда доходчивее, чем любые мнения со стороны.Чужие слова легко пропустить мимо ушей, а вот последствия собственных ошибок не заметить просто невозможно.

Именно так произошло с Махидевран. Ей пришлось на собственном горьком опыте всё понять. Лишь потеряв в бесконечных дворцовых интригах своего единственного сына, она осознала истинную цену этой борьбы.

Ранее портал «Киноафиша» писал, что сериал скрыл одну конкретную султаншу.

Фото: Кадры из сериала «Великолепный век»
Светлана Левкина
