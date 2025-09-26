Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии

Австралийское телевидение всё чаще предлагает проекты, которые ничем не уступают скандинавскому нуару или британским детективам. Эти сериалы суровы, атмосферны и всегда цепляют реальной драмой. Мы выбрали три свежих криминальных истории, которые уже привлекли внимание зрителей и критиков.

«Секреты, которые она хранит» (2020–2022)

История о случайной встрече двух беременных женщин быстро превращается в психологический триллер. Агата, бедная и одинокая, завидует красивой жизни блогерши Меган и решает завладеть её счастьем любой ценой.

Сюжет балансирует между мыльной драмой и жёстким криминалом, заставляя зрителей одновременно ненавидеть и жалеть злодейку.

«Чёрный снег» (2023–)

Трэвис Фиммел играет детектива Джеймса Кормака, который расследует убийство школьницы спустя почти 30 лет. Сериал «Чёрный снег» ловко соединяет линию из 90-х с современным расследованием, показывая жизнь маленького австралийского городка изнутри.

Это не только про преступление, но и про память сообщества, которое пытается жить с прошлым.

«Дэдлок» (2023–)

На побережье тихого тасманийского городка находят тело, и полиция оказывается втянута в цепочку новых убийств. Два детектива с разными методами вынуждены работать вместе.

Криминальная драма здесь переплетается с едким чёрным юмором, а женский дуэт в главных ролях добавляет проекту свежести.

