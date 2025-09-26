Ничуть не уступают британским хитам: 3 свежих детективных сериала прямиком из солнечной Австралии

Меню
26 сентября 2025 22:00
Кадр из сериала «Черный снег», «Секреты, которые она хранит», «Дэдлок»

Интересные проекты для любителей хороших историй.

Австралийское телевидение всё чаще предлагает проекты, которые ничем не уступают скандинавскому нуару или британским детективам. Эти сериалы суровы, атмосферны и всегда цепляют реальной драмой. Мы выбрали три свежих криминальных истории, которые уже привлекли внимание зрителей и критиков.

«Секреты, которые она хранит» (2020–2022)

История о случайной встрече двух беременных женщин быстро превращается в психологический триллер. Агата, бедная и одинокая, завидует красивой жизни блогерши Меган и решает завладеть её счастьем любой ценой.

Сюжет балансирует между мыльной драмой и жёстким криминалом, заставляя зрителей одновременно ненавидеть и жалеть злодейку.

«Чёрный снег» (2023–)

Трэвис Фиммел играет детектива Джеймса Кормака, который расследует убийство школьницы спустя почти 30 лет. Сериал «Чёрный снег» ловко соединяет линию из 90-х с современным расследованием, показывая жизнь маленького австралийского городка изнутри.

Это не только про преступление, но и про память сообщества, которое пытается жить с прошлым.

«Дэдлок» (2023–)

На побережье тихого тасманийского городка находят тело, и полиция оказывается втянута в цепочку новых убийств. Два детектива с разными методами вынуждены работать вместе.

Криминальная драма здесь переплетается с едким чёрным юмором, а женский дуэт в главных ролях добавляет проекту свежести.

Фото: Кадр из сериала «Черный снег», «Секреты, которые она хранит», «Дэдлок»
Анастасия Луковникова
