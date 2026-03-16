Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится

16 марта 2026 07:00
Кадр из сериала «Три кота»

Идеальное блюдо на весну и лето.

Уже середина марта, до лета осталось всего пару месяцев. Многие в это время вспоминают о легкой еде и стараются добавить в рацион больше свежих овощей.

В одном из эпизодов мультсериала «Три кота» мама кошка готовит простой витаминный салат для всей семьи. Рецепт оказался настолько легким, что на него уходит примерно две минуты.

Главный плюс блюда — ничего не нужно варить или жарить. Все ингредиенты используются свежими, благодаря чему сохраняются витамины и яркий вкус овощей. Такой салат подходит и для легкого ужина, и как быстрый гарнир к основному блюду.

Что понадобится

  • белокочанная капуста — 300 г
  • листовой салат — 100 г
  • сладкий перец — 2–3 шт.
  • морковь — 1 шт.
  • щавель — 1 пучок
  • петрушка — 1 пучок
  • укроп — 1 пучок
  • сливки — ½ столовой ложки
  • соль — по вкусу

Как приготовить за пару минут

Капусту и сладкий перец нарезают тонкой соломкой и перекладывают в салатник. Листовой салат рвут руками, зелень укропа и петрушки мелко шинкуют. Щавель режут тонкими полосками, морковь натирают на крупной терке.

Все ингредиенты соединяют в одной миске. Салат слегка солят, добавляют половину столовой ложки сливок и аккуратно перемешивают.

Получается легкое весеннее блюдо с большим количеством свежей зелени. Такой салат готовится буквально за две минуты и отлично подходит для начала теплого сезона.

Фото: Кадр из сериала «Три кота»
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Этот кекс без сахара от «Трех котов» можно даже детям и фитоняшкам: рецепт из простых продуктов Читать дальше 17 марта 2026
Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Эти пасхальные куличи по рецепту от «Трех котов» понравятся малышам: такие подавал бы в своем кафе даже папа Котя Читать дальше 15 марта 2026
Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально Мама-Кошка в «Трех котах» готовит грибной крем-суп только так: получается так вкусно, что съедают моментально Читать дальше 14 марта 2026
Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Этим мясным рулетом был бы доволен даже Алёша Попович: проверенный рецепт для праздничного стола из «Трёх богатырей» Читать дальше 17 марта 2026
Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа» Этот «Невский» без Васильева только всех расстроил: «Смотрится как любительская работа» Читать дальше 13 марта 2026
Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской Этот рецепт из «Леди Баг и Супер-Кота» можно повторить дома: любимый десерт Тикки будто только из парижской кондитерской Читать дальше 13 марта 2026
«Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность «Серия отличается от остальных»: «Машину машину» из «Маши и Медведя» зрители посмотрели 15 млн раз и нашли одну странность Читать дальше 13 марта 2026
Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей Пасхальный эпизод «Маши и Медведя» посмотрели 367 970 719 раз: чем он так зацепил зрителей Читать дальше 13 марта 2026
Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Из-за этого культового аниме чуть не закрылась студия Ghibli: один из самых дорогих и масштабных проектов Миядзаки Читать дальше 17 марта 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше