Ничего варить не нужно: быстрый витаминный салат из «Трёх котов» за 2 минуты от мамы Кошки — даже детям понравится

Уже середина марта, до лета осталось всего пару месяцев. Многие в это время вспоминают о легкой еде и стараются добавить в рацион больше свежих овощей.

В одном из эпизодов мультсериала «Три кота» мама кошка готовит простой витаминный салат для всей семьи. Рецепт оказался настолько легким, что на него уходит примерно две минуты.

Главный плюс блюда — ничего не нужно варить или жарить. Все ингредиенты используются свежими, благодаря чему сохраняются витамины и яркий вкус овощей. Такой салат подходит и для легкого ужина, и как быстрый гарнир к основному блюду.

Что понадобится

белокочанная капуста — 300 г

листовой салат — 100 г

сладкий перец — 2–3 шт.

морковь — 1 шт.

щавель — 1 пучок

петрушка — 1 пучок

укроп — 1 пучок

сливки — ½ столовой ложки

соль — по вкусу

Как приготовить за пару минут

Капусту и сладкий перец нарезают тонкой соломкой и перекладывают в салатник. Листовой салат рвут руками, зелень укропа и петрушки мелко шинкуют. Щавель режут тонкими полосками, морковь натирают на крупной терке.

Все ингредиенты соединяют в одной миске. Салат слегка солят, добавляют половину столовой ложки сливок и аккуратно перемешивают.

Получается легкое весеннее блюдо с большим количеством свежей зелени. Такой салат готовится буквально за две минуты и отлично подходит для начала теплого сезона.